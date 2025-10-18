TRAMP NE PRESTAJE DA IZNENAĐUJE: Na pomolu novi sastanak sa Kim Džong Unom?!

Zvaničnici iz okruženja predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa razmatraju mogućnost da tokom njegovog putovanja u Aziju narednog meseca bude organizovan sastanak sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom, preneo je CNN, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Iako su razgovori o toj ideji vođeni privatno, mnogi u Trampovom timu su "skeptični" da bi do sastanka zaista moglo da dođe.

rema navodima izvora, još nije započeto konkretno planiranje takvog susreta, a između Vašingtona i Pjongjanga trenutno nema direktne komunikacije.

Bela kuća se, kako je navedeno, umesto toga fokusira na pripreme sastanka Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga.

Tramp je javno i privatno izrazio želju da razgovara sa Kimom.

Prema izvorima CNN-a, ideju o novom susretu dodatno je podstakao nedavni sastanak Trampa sa južnokorejskim predsednikom Li Džae Mjungom, koji ga je pozvao na skup Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Seulu.

Kim je prošlog meseca takođe izrazio otvorenost za dijalog, poručivši da bi bio otvoren za razgovor sa SAD "ako odustanu od opsesije denuklearizacijom".

"Ako SAD odustanu od svoje prazne opsesije denuklearizacijom i žele da teže mirnoj koegzistenciji sa Severnom Korejom na osnovu priznavanja realnosti, nema razloga da ne sednemo sa SAD", rekao je Kim.

Prethodni susreti Trampa i Kima u Singapuru i Hanoju nisu doveli do dogovora o ograničavanju severnokorejskog nuklearnog programa, iako su bili praćeni intenzivnim diplomatskim pripremama.

Autor: Iva Besarabić