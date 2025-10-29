'DRŽAVA POKAZUJE DA BRINE' Siniša Mali: Onlajn legalizacija startuje 8. decembra, biće mogućnosti i za fizičku prijavu u poštama i čak 700 opština

Ministar finansija Siniša Mali bio je danas gost TV Pink gde je govorio o svim aktuelnim temama.

Ministar finasija Siniša Mali istakao je da je, kada je program kredita za mlade krenuo, mnogo njih govorilo da ova akcija neće uspeti, međutim, sada vidimo rezultate.

Prva nekretnina za mlade

- Za 6, 7 meseci tri hiljade sedam stotina pedeset pet mladih je kupilo nekretninu. Preko 5.000 mladih dobija nekretninu, 1 odsto je učeće. Prosek, kada je kredit u pitanju je 80.000 evra. Mnogo smo ponosni, srećni... Imamo garantnu šemu, država garantuje za one koji uzimaju kredite. 20 odsto, koji su dobili kredite su nezaposleni, ili su zaposleni na određeno vreme. Obećanje smo ispunili - rekao je on.

- Proširenje garantne šeme biće za još 200.000 evra - otkrio je Mali.

Imamo banke koje učestvuju sa nama, za jedan odsto, pored svih izazova, pokazujemo da brinemo o mladima, naglasio je Mali.

- Nastavljamo sa tim. Kada nam se banke obrate, nema diskontinuiteta - objasnio je Mali.

Povraćaj 50 odsto školarina studentima

Mi smo ove godine dosta uradili, da pokažemo da brinemo, brigu prema ljudima. Jedna od odluka je pokrivanje 50 odsto školarine, za sve studente, otkrio je Mali.

- Od 20 visokoškolskih ustanova smo sobili spisak studenata kojima treba nadoknaditi 50 odsto, od petka sada krećemo sa isplatom. Isplatićemo sve ustanove koji su napravili spisak, a koji ispunjavaju uslove. Vraća se u cugu. Važna je i poruka za studnente, uplata ide preko studentske kartice - rekao je Mali.

- Kada pogledate kumulativn, sa svim povećanjima plata, penzija... To je daleko iznad nivoa inflacije, a sa drugim merama koje sprovodimo, pokazujemo brigu prema ljudima, sa direktnim efektom na građane - kaže Mali.

Kako kaže, ono što je vest je to da će država do kraja nedelje izaći sa online prijavom, gde se proces legalizacije završava.

Legalizacija

- Formalno, od 8. decembra, do 8. februara će biti primanje prijava, a to će se verovatno produžiti do marta. Rekli smo, idemo brzo, online... Otvorićemo mogućnost za fizičke prijave, za one koji to ne znaju da urad eonline. To će biti u svim opštinama i poštama... Biće oko 700 mesta u poštama gde ćemo moći to da organizujemo - rekao je Mali.

1.novembar

- Velika šteta za državu. Nasilje i mržnja nisu rešenje, ali ništa drugo ne znaju ni da pokažu. Molim građane da vide pozive iz hrvatskih medija, koji podržavaju proteste. blokade... Neka vide ko želi da ruši državu Srbiju. Dok oni to rade, mi vodimo ozbiljnu ekonomsku politiku. Neću da trošim vreme na bloakdere - nastavlja Mali.

Autor: D.Bošković