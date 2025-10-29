Brnabić posetu Parizu počela radnom večerom sa Kerkentzesom i Trokazom

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić počela je večeras posetu Francuskoj radnom večerom u rezidenciji ambasadora Srbije u Parizu.

Radnoj večeri prisustvovali su, između ostalih i generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) Dimitri Kerkentzes, direktor za Kontinentalnu Evropu u francuskom Ministarstvu za evropske i inostrane poslove Bris Rokfejl, kao i specijalni izaslanik Francuske za Zapadni Balkan Rene Trokaz.



"U Parizu sa velikim prijateljem Srbije Reneom Trokazom, specijalnim izaslanikom Francuske za Zapadni Balkan", navela je Brnabić na Instagramu.

Radnoj večeri su prisustvovale i mnogi druge eminentne ličnosti sa francuske političke, kulturne i javne scene.

Brnabić boravi i sutra i u četvrtak u poseti Francuskoj.

Sutra će se Brnabić sastati sa predsednicom Narodne skupštine Francuske Jael Bron-Pive i predsednikoma Senata Žerarom Laršeom.

Nakon toga, kao izaslanica predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, predsednica Brnabić će prisustvovati otvaranju Pariskog mirovnog foruma.

U četvrtak će Brnabić, u okviru Pariskog mirovnog foruma, učestvovati na panelu "Bezbednost naspram održivosti: Skriveni troškovi geopolitičke trke za mineralima".

Na marginama Pariskog mirovnog foruma sastaće se i sa ministrom za evropske i inostrane poslove Francuske Žan-Noel Baroom.

Autor: D.Bošković