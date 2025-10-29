SKANDAL! Blokaderi pogačom i solju dočekuju Davuda Delimeđca - blokadera koji tvrdi da je Srbija genocidna država! (VIDEO)

Kolone zgubidana koji malo pešle, malo kombijima "hodaju" do Novog Sada u Beogradu je dočekala manja grupa blokadera
Među njima se nalazio i Davud Delimeđac, blokader iz Novog Pazara koji svake godine na Fejsbuku objavljuje da je Srbija počinila genocid u Srebrenici.
Po starom srpskom običaju, Davudu je ponuđena pogača sa solju.
Ideolog blokadera je sa radošću prihvatio ovu čast, a sutra će da okrene leđa i da nastavi da priča protiv Srbije i njenog naroda.
— Detektor laži (@LaziDetektor) 29. октобар 2025.