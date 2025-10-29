BRNABIĆEVA U PARIZU SA KOLEGAMA IZ FRANCUSKOG PARLAMENTA: Susreti sa predsednicom Skupštine i prvim čovekom Senata

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić u okviru posete Parizu sastala se danas sa predsednikom francuskog Senata Žerarom Laršeom.

Larše je Brnabićevu dočekao ispred zgrade Senata, nakon čega je usledio sastanak.

Prethodno je Brnabić posetila francusku Narodnu skupštinu, gde se sastala sa predsednicom francuske Skupštine Jael Bron-Pive. Njih dve su razgovarale o produbljivanju saradnje parlamenata i jačanju veza između Srbije i Francuske.

Brnabić se nakon sastanka u Narodnoj skupštini upisala u Zlatnu knjigu i obišla zdanje parlamenta uključujuću i plenarnu salu i biblioteku Skupštine.

Ona se sastala i sa srpsko-francuskom poslaničkom grupom prijateljstva u parlamentu. Brnabić će danas, kao izaslanica predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, prisustvovati otvaranju Pariskog mirovnog foruma.

Ona će u četvrtak, u okviru Pariskog mirovnog foruma, učestvovati na panelu "Bezbednost naspram održivosti: Skriveni troškovi geopolitičke trke za mineralima". Na marginama Pariskog mirovnog foruma sastaće se i sa ministrom za evropske i inostrane poslove Francuske Žan-Noel Baroom

Autor: D.Bošković