AKTUELNO

Politika

Đurđević Stamenkovski: Tehnologija treba da služi ljudima

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Katarina Mihajlović ||

„Naš cilj je da stvorimo radno okruženje u kojem će tehnologija služiti čoveku, a ne obrnuto“, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na konferenciji „Bezbednost i zdravlje na radu i veštačka inteligencija“.

Ministar je navela da digitalizacija i razvoj veštačke inteligencije donose nove mogućnosti - automatizaciju, povećanje efikasnosti, lakše upravljanje procesima i podacima, ali istovremeno otvaraju i mnogobrojna pitanja, koja se odnose na bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih i rizike koji nastaju u interakciji čoveka i pametnih tehnologija.

„Ovo je prilika da zajedno razmotrimo kako nove tehnologije, a posebno veštačka inteligencija, menjaju svet rada, ali prvenstveno, kako da obezbedimo da ta promena bude bezbedna i održiva za sve zaposlene“, istakla je ministarka.

Ona je naglasila da je veštačka inteligencija pitanje društvene odgovornosti i da se u procesu digitalne transformacije mora voditi računa da čovek ostane u središtu svake promene.

Foto: Foto/Katarina Mihajlović

Kako je navela, to podrazumeva pravovremenu procenu novih rizika, unapređenje regulatornog okvira, sistemsku edukaciju poslodavaca i zaposlenih, kao i jačanje kulture prevencije i zaštite zdravlja na radu.

„Profesionalna obuka i jačanje kompetencija radnika moraju da prate uvođenje novih tehnologija. Time obezbeđujemo da zaposleni ne budu pasivni posmatrači tehnoloških promena, već aktivni učesnici i dobitnici te transformacije“, naglasila je.

Foto: Foto/Katarina Mihajlović

Foto: Foto/Katarina Mihajlović

Istakavši da su bezbednost i zdravlje na radu zajednička odgovornost države, poslodavaca, sindikata, stručnih institucija i samih zaposlenih, Đurđević Stamenkovski je navela da upravo ova konferencija ima za cilj da podstakne saradnju i dijalog svih aktera u cilju oblikovanja digitalne budućnosti rada, koja će biti bezbedna, zdrava, produktivna i zasnovana na poštovanju ljudskog dostojanstva.

Ministar je naglasila da će Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nastaviti aktivno da učestvuje u svim inicijativama koje doprinose unapređenju uslova rada.

Foto: Foto/Katarina Mihajlović

„Naš cilj je da svaka nova tehnologija bude u funkciji boljih uslova rada i većeg nivoa zaštite zaposlenih. Na nama je da gradimo odgovorno i pametnu digitalnu budućnost“, zaključila je.

Konferencija je održana u okviru evropske kampanje „Bezbedan i zdrav rad u digitalnoj eri“ za period 2023–2025. godine u saradnji sa Evropskom agencijom za bezbednost i zdravlje na radu.

Prisustvovali su i predstavnici Istraživačko - razvojnog Instituta za veštačku inteligenciju Srbije, Privredne komore Srbije, Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu, Nacionalnog instituta za bezbednost i zdravlje na radu iz Španije i Nacionalnog instituta za osiguranje od povreda na radu i profesionalnih bolesti iz Italije.

Autor: A.A.

#Bezbednost i zdravlje na radu i veštačka inteligencija

#Milica Đurđević Stamenkovski

POVEZANE VESTI

Politika

Đurđević Stamenkovski: Od Kosova prave tamni vilajet, a od Balkana bure baruta

Politika

TROBOJKA JE SIMBOL SLOBODE I DOSTOJANSTVA: Ministarka Stamenkovski čestitala Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave (VIDEO)

Politika

'DOK POSTOJIMO, NEĆEMO DOZVOLITI DA SE PONOVI' Ministarka Stamenkovski u Sremskim Karlovcima na obeležavanju Dana sećanja na stradale i prognane u 'Ol

Politika

'MILICE MOJA, SRCE IZ GRUDI' Ministarka Stamenkovski zapevala na Zboru Krajišnika u Kovilovu, pogledajte kako je sve izgledalo (VIDEO)

Politika

NARODU NUDE PROMENU NA GORE! Ministarka Stamenkovski o planovima blokadera i maltretiranju državnih funkcionera (VIDEO)

Politika

Đurđević Stamenkovski za Pink: Blokade izgubile masovnost, njihov cilj je nasilno zauzimanje institucija (VIDEO)