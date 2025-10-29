Više javno tužilaštvo se oglasilo povodom pucnjave ispred Skupštine: Nastavlja se istraga

Više javno tužilaštvo u Beogradu povodom saopštenja Javnog tužilaštva za organizovani kriminal podseća javnost da JTOK nije ni na koji način hijerarhijski ovlašćeno da izdaje bilo kakve naloge ovom tužilaštvu za postupanje, kako to proizilazi iz njegovog saopštenja u vezi sa vraćanjem spisa predmeta protiv Vlada A, osumnjičenog da je 22. oktobra u šatoru ispred Doma narodne skupštine hicima iz pištolja ranio M.B, a potom daljom pucnjavom izazvao požar koji se proširio i na druge šatore.

S tim u vezi, VJT u Beogradu ukazuje da će nastaviti istragu u ovom predmetu i preduzeti sve potrebne radnje, te će nakon okončanja istrage podići optužnicu u skladu sa prikupljenim dokazima, ne prejudicirajući konačnu pravnu kvalifikaciju krivičnog dela u ovoj fazi postupka.

Ni Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, niti bilo koji drugi pozitivni propis ne propisuju da JTOK može bilo kom višem javnom tužilaštvu ili osnovnom javnom tužilaštvu da nešto naloži.

Podsećamo javnost da i VJT u Beogradu i JTOK postupaju pred istim sudom - Višim sudom u Beogradu, s tim što JTOK postupa pred Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal tog suda, a VJT u Beogradu pred svim ostalim odeljenjima istog suda.

Zbog svega navedenog nije jasno zbog čega je JTOK izdalo saopštenje u kojem obaveštava javnost kako nešto nalaže VJT u Beogradu.

Podsećamo da je VJT u Beogradu najefikasnije tužilastvo u Srbiji, koje podiže optužnice u zakonom propisanim rokovima.

Takođe ukazujemo da je 27. oktobra 2025. godine Više javno tužilaštvo u Beogradu dostavilo Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal predmet protiv Vladana A. na ocenu da li se u radnjama osumnjičenog eventualno stiču elementi krivičnog dela terorizam ili drugog krivičnog dela iz nadležnosti JTOK, imajući u vidu sve okolnosti izvršenja krivičnog dela.

Ovo s toga, imajući u vidu mesto izvršenja krivičnog dela, odnosno da se događaj desio u centru grada, u prepodnevnim satima, ispred Doma Narodne skupštine Republike Srbije i u blizini ostalih državnih organa, kojom prilikom je došlo do upotrebe vatrenog oružja i povređivanja jednog lica, kao i prouzrokovanja požara koji je gašen u dužem vremenskom periodu, kojim je doveden u opasnost život i telo više lica, kao i imovina većeg obima, te da iz izjave jednog od oštećenih M.R, datoj MUP RS PS Stari grad od 22. oktobra 2025. godine, proizilazi da je kritičnom prilikom išao iz prodavnice kada je čuo da neko viče "Majku vam jebem Vučićevu, ima sve da vas pobijem".

Više javno tužilaštvo u Beogradu vodi istragu protiv Vladana A. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim delom Nedozvoljeno držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i krivičnim delom Izazivanje opšte opasnosti.

Naredbom o sprovođenju istrage Vladan A. se tereti da je 22. oktobra oko 10:15 časova došao ispred Doma Narodne skuštine, ušao u jedan od šatora i iz vatrenog oružja – pištolja marke „Melior“, model „New Moder“ koji je neovlašćeno nosio, u pravcu oštećenog M.B, koji je ušao za njim u šator upupujući mu reči „Šta radite, kako ulazite tako bez poziva“, ispalio više projektila kojom prilikom je oštećeni zadobio telesne povrede u predelu desne natkolenice.

Nakon što se oštećeni M.B. nakon zadobijanja povreda zateturao ispred ulaza u šator i udaljio, osumnjičeni je ispalio više projektila, a potom i izazvao požar tako što je benzinom koji je poneo sa sobom u plastičnoj kantici – kanisteru, polio unutrašnjost šatora u kome su se nalazile različite stvari i garderoba i uz pomoć otvorenog plamena isti zapalio.

Plamen se potom sa ovog šatora proširio i na susedne šatore i predmete koji su se nalazili u njima, usled čega je došlo i do oštećenja vozila marke „Škoda Oktavia“ koje se nalazilo na službenom parkingu ispred Doma Narodne skupštine.

