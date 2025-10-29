OVO JE TRENUTAK KADA JE VUČEVIĆ ZAGRLIO RANJENOG HEROJA MILANA: Najdrljiviji momenat ispred Narodne skupštine (VIDEO)

Miloš Vučević, predsednik Srpske napredne stranke (SNS), objavio je na svom Instagram nalogu trenutak susreta sa Milanom Bogdanovićem, ocem troje dece, koga je ispred Skupštine iz pištolja ranio Vladan Anđelković, terorista.

Miloš Vučević dočekao je danas ispred Skupštine Srbije, zajedno sa velikim brojem ljudi, Milana Bogdanovića koji je ranjen u napadu 22. oktobra u šatoru ispred Skupštine Srbije i rekao da je pucanj u Milana bio napad na Srbiju.

Vučević je zahvalio ljudima što su došli u tako velikom broju da dočekaju Milana i poručio da nikada više ne bi smelo da se desi da Srbin napadne na Srbina.

- Pucanj na Milana je bio pucanj na slobodu Srbije. Pucanj na Milana je bio pucanj na svakog od nas. Pucanj na Milana nije običan pucanj, to je bio teroristički napad. Nije se slučajno desio, nego je planiran, politički pripreman, ohrabrivan, medijski najavljivan, a onda i politički branjen. Zato ne možemo da se dozvolimo da se tretira kao neki slučajni incident, nego nešto što je, na žalost, bilo planirano - rekao je Vučević.

Autor: Iva Besarabić