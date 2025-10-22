SPECIJALNA EMISIJA POVODOM TERORISTIČKOG NAPADA U SRBIJI! Mrdić: Sve što se desilo su blokaderi 'napumpali' Je l' to politika koja je dobra za Srbiju?!

Vladan Anđelković (70), iz opštine Stari grad, uhapšen je danas nakon što je ispred Narodne skupštine ispalio više hitaca iz pištolja i teško ranio jednog muškarca.

O terorističkom aktu i svemu što se dešavalo nakon hapšenja, govorilo se i u specijalnoj emisiji na TV Pink.

Markentiški stručnjak Nebojša Krstić kaže da ovo što se danas desilo jeste frapantno, ali sa druge strane logično i očekivano.

- Skandal. Ja 11 godina pokušavam da objasnim šta se dešava u glavama blokadera... Bilo da su moleri, bivši DB-ovci... Ja pokušavam da objasnim, da nema razaloga da budu ljuti na Vučića. Setio sam se da je vreme kada je Đinđić bio premijer Vlade Republike Srbije, određene strane koje su sad protiv Vučića su govorile da je i on bio kao i Vučić kao vpđa mafijaškog društva - rekao je Krstić.

Službe su isto gledale Đinđića kao i Vučića, i znamo šta su radile, dodao je Krstić.

- Nadam se da će teško povređeni čovek da preživi. Čuli smo šta je rekao Lončar. Dok smo mi poslanici glasali o zakonima, dobili smo informaciju šta se dešavalo ispred skupštine. Strašno, ovo je dokaz pumpanja, gde govore da nam treba sve po spisku... - rekao je Uglješa Mrdić.

Blokaderi pate jer do danas nije pala krv na ulicama, dodao je on.

- Ne mogu da verujem šta se pisalo danas na mrežama... Znači u trenutku kada se puca, imamo povređenog čoveka, ne znamo d ali je živ. Oni se smeju ispred skupštine, po skupštinskim hodnicima... kao da govore da su pobedili na izborima. Najopasnija je mržnja. Molim građane Srbije da shvate šta su blokaderi "napumpali". Danas imamo pucnjave, ranjavanje i paljenje - dodao je Mrdić potom.

Hajde da vidimo kako će da reaguju Dolovac i Nenadić, naveo je Mrdić potom.

Sava Stabmolić iz Centra za društvenu stabilnost kaže da ima informaciju da su pojedini iz opozicije imali informacije o činu i pre čina.

- Ja vidim da je to stariji čovek koji je nezadovoljan svojim životom, oni su žrtve propagande, otrova... Ovaj čovek je pripadnik jugoslovenske UDBE koja je imala antisrpske pozicije... A drugi je da je tu ceo život, da je sa starog grada, da je to čovek koji nema identifikaciju sa našom nacijom... Ima suženu svest, razmišlja o krugu dvojke... Misli da je elita i slično - naveo je Stambolić.

On veruje u narativ koji imaju blokaderi, kaže Stambolić.

- Imate dvojaku stvar, ljude koji gledaju sve kao Ćacilend. Njima je svejedno da li je ranjen čovek bio dobar ili loš... Njima su sve to pozitivne stvari, to su totalni ludaci. Imate i drugi deo izmanipulisanih ljudi. Ja sam mnogo puta bio ispred Pionirsog parka, tamo smo bili svako veče... Zamislite da ke stradao Miloš Pavlović... - dodao je Stambolić.

Vreme je da se malo dozvoli, da oni koji su mislili da su ćaci loši, promene mišljenje.

Autor: D.Bošković