LAŽI N1 TELEVIZIJE! Piper ih raskrinkao do koske, SVE JE PROVALJENO, ali to nije kraj! (FOTO)

Novinar Uroš Piper na društvenoj mreži "X" naveo je 11 najveći blokaderskih laži

Piper je taksativno pobrojao 11 laži N1 televzije, koje, kako i sam kaže, nisu jedine!

1. Laž o zvučnom topu 15. marta.

2. Gnusne izmišljotine da su nekom NN licu otkazali bubrezi i da je u kritičnom stanju nakon intervencije policije (posle napada blokadera huligana) u Valjevu - avgust 2025.

3. Laž N1 da su u zatvoru na Klisi članovi SNS pretukli pritvorenog blokadera Davora Stefanovića - on sam demantovao da to nije slučaj.

4. Laž voditeljke N1 Vučenić da su protesti u jeku i da se nešto događa na ulici, a ne znajući da su kamere uključene priznanje pred uključenje - "mi sad treba da glumimo kao da se nešto dešava".

5. Laž reporterki N1 da "ne razumeju zašto policija interveniše" ispred ulaza na Filozofski fakultet u Novom Sadu (septembar 2025. godine) - a svi snimci pokazuju kako blokaderi nasilnici prethodno napadaju kordon pripadnika MUP-a i tuku ih.

6. Laž N1 da je policija koristila CN gas na neprijavljenom protestu blokadera u Novom Sadu (septembar 2025. godine).

7. Višednevna laž N1 o prebijenoj studentkinji Poljoprivrednog fakulteta - ona i njen advokat izmišljotinu u više navrata demantovali.

3. Laž N1 da su u zatvoru na Klisi članovi SNS pretukli pritvorenog blokadera Davora Stefanovića - on sam demantovao da to nije slučaj.

8. Laži N1 tokom izveštavanja sa više desetina neprijavljenih i nezakonitih protesta blokadera da im prisustvuje "veliki broj ljudi", "ogroman broj građana" - a onda kamera pokaže da je došlo 100-150 pristalica opozicije u gradu koji recimo ima 70 do 100,000 stanovnika.

9. Laži o penzionisanju generala MUP-a Srbije (koji su u šemi sa blokaderima) a onda se ispostavi da su svi sami potpisali zahteve da odu u prevremene invalidske penzije.

10. Laž dopisnika N1 iz Brisela Radišića da "nije dobro prošao sastanak Vučevića" sa stranačkim liderima EPP - kad onda osvane istinita informacija - Vučević nije ni bio u Briselu na tom sastanku! (Oktobar 2025. godine).

11. Laži N1 kako blokaderi "idu peške" od XY mesta do Novog Sada - a na kraju desetine snimaka gde se voze kombijima, a u pauzi kratko šetaju za kamere.

Na kraju je napisao:

- I, eto, naveo sam samo 11 primera, a ima ih MNOGO VIŠE. Propagandna mašinerija radi punom parom! Ali, još kratko, uskoro odgovornost i pravna država.

Autor: Pink.rs