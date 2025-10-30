NASTAVLJA SE RAT: Plenumaši sa Poljoprivrednog udarili na sve u opoziciji - posebno na SRĐANA MILIVOJEVIĆA I SAVA MANOJLOVIĆA

Plenumaši sa Poljoprivrednog falulteta udarili na sve u opoziciji, i to posebno na Srđana Milivojevića i Sava Manojlovića.

Naime, plenumaši sa Poljoprivrednog poslali su Manojloviću i Milivojeviću, kao i celoj opoziciji jasnu poruku:

- Demokratska stranka i Kreni promeni pokušavaju da se predstave kao naši predstavnici ili saveznic! Time direktno nanose štetu autentičnosti i ugledu naše borbe!

Dakle, ovo je samo nastavak klanja među blokaderima.

Najpre su sinoć plenumaši sa Fakulteta primenjenih umetnosti, a zatim i sa Poljoprivrednog, udarili na DS, Sava Manojlovića, i to deluje da su se na njega ostrvili posebno)...

Autor: Pink.rs