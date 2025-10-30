AKTUELNO

Politika

NASTAVLJA SE RAT: Plenumaši sa Poljoprivrednog udarili na sve u opoziciji - posebno na SRĐANA MILIVOJEVIĆA I SAVA MANOJLOVIĆA

Izvor: Pink.rs, Foto: Beta/Dragan Gojić ||

Plenumaši sa Poljoprivrednog falulteta udarili na sve u opoziciji, i to posebno na Srđana Milivojevića i Sava Manojlovića.

Naime, plenumaši sa Poljoprivrednog poslali su Manojloviću i Milivojeviću, kao i celoj opoziciji jasnu poruku:

- Demokratska stranka i Kreni promeni pokušavaju da se predstave kao naši predstavnici ili saveznic! Time direktno nanose štetu autentičnosti i ugledu naše borbe!

Dakle, ovo je samo nastavak klanja među blokaderima.

Najpre su sinoć plenumaši sa Fakulteta primenjenih umetnosti, a zatim i sa Poljoprivrednog, udarili na DS, Sava Manojlovića, i to deluje da su se na njega ostrvili posebno)... 

Autor: Pink.rs

#Politika

#Rat

#blokaderi

#plenumaši

#poljoprivredni fakultet

POVEZANE VESTI

Politika

MARIONETA, PATOLOŠKI LAŽOV I VULGARNI TIP! Radojev nastavio sa raskrinkavanjem Srđana Milivojevića

Izbori 2024

KO FINANSIRA SAVA MANOJLOVIĆA? Njegov pokret Kreni-promeni podržavaju američki milijarderi ROKFELERI I SOROŠ: Ovaj video je DOKAZ!

Politika

Jovanov o "predstavljanju" Sava Manojlovića: "Ni na jedno pitanje nema odgovor"

Politika

BLOKADERI SA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA SRAMNO PORUČILI: Pozivamo na haos u celoj Srbiji

Politika

'POLITIČKI PATULJAK JE OPET MASNO SLAGAO' Miloš Vučević o izmišljotini Srđana Milivojevića o deblokadi RTS: Neće Srbija laži i huškanje na sukobe

Politika

BUKTI RAT BLOKADERA, PLENUMAŠI SA FON-A UDARILI NA SAVU MANOJLOVIĆA: Zašto želiš da se okoristiš i profitiraš na smrti? (FOTO)