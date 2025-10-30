IDEOLOG BLOKADERA AVŽNER: Plenumaši lupaju baljezgarije i ne predstavljaju nikoga, jer su na fakultetima manjina!

Međusobni napadi blokadera se nastavljaju, a ovog puta je Igor Avžner, poznat po učešću u blokadama i neprimerenom komentaru povodom tragedije na Novom Beogradu, reagovao na novo ograđivanje blokadera sa Poljoprivrednog fakulteta, koji su odbacili, kako su rekli, mešanje Save Manojlovića iz Kreni-promeni i Srđana Milivojevića iz Demokratske stranke.

Podsećamo, plenumaši sa Poljoprivrednog poslali su Manojloviću i Milivojeviću, kao i celoj opoziciji jasnu poruku:

- Demokratska stranka i Kreni promeni pokušavaju da se predstave kao naši predstavnici ili saveznic! Time direktno nanose štetu autentičnosti i ugledu naše borbe!

Sada se javio Ponošev "marketinški stručnjak" Avžner i u objavi na X-u napisao:

- Ja se ograđujem od plenuma ovog fakulteta (obojice prisutnih) i molim da svoje baljezgarije ostave za neki adekvatniji termin. Ovako pred 1. 11. nije samo glupo, već i sramota - poručio je.

Autor: Pink.rs