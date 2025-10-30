AKTUELNO

JEDAN OD NAJŽEŠĆIH BLOKADERA MEĐU PROFESORIMA OTKRIO ISTINU! Filipović s FDU razbio sve iluzije: Plenumaši podeljeni u klanove bore se samo za lične interese (VIDEO)

Jedan od najvećih blokadera, profesor na FDU Stevan Filipović, otkrio je detalje o podelama i klanovima unutar redova plenumaša.

Kako je izjavio u jednoj emisiji, slika lažnog jedinstva ostavila je fantastičan prostor manipulatorima da potpuno bestidno guraju svoje agende, koje god one bile.

- Međutim, svi su to tako prihvatili pošto kao "studenti", i ti ljudi su se krili iza tog kolektivnog identitata studenata, a u stvari svi imamo neko ime i prezime i imamo neke ciljeve, dakle nismo mi neka masa pa nisu ni studenti. Te borbe unutar studentskog pokreta nije bilo moguće tada pominjati, jer su se i novinari, mediji koji su kao protiv režima plašili da razbiju iluziju o jedinstvu - otkriva Filipović.

