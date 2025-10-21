Šta smo dočekali, da nas blokaderi pljuju s Hrvatom koji je špijunirao srpske oficire i tvrde: Srbi će priznati da su zločinci

Jedan od ideologa blokadera, Stevan Filipović, udružio se, verovali ili ne, s hrvatskim istoričarem Hrvojem Klasićem u pljuvanju sopstvene zemlje, ali i iznošenju zahteva da Srbija "konačno prizna da je zločinačka i genocidna".

Klasić i Filipović zajedno su govorili na događaju nalik tribini, koji je prenošen na Peščanik TV, a tokom kog su i jedan i drugi najpre izneli salve pohvala na račuin blokadera, a potom otkrili šta je njihov plan kada "oni jednog dana dođu na vlast".

- Studenti u Srbiji su osvetlali obraz ne Srbiji, nego vašoj generaciji u celom svetu. Kad smo vas otpisali da ste neoriginalni, nesolidarni, neorganizovani... pokazali ste sve - hvalio je Klasić one koji već mesecima ruše sopstvenu zemlju.

Zatim se uključio Filipović koji je najavio "nekakvu izgradnju" u budućnosti, koja će, kako je naglasio morati da uključi i "suočavanje sa prošlošću".

- Ja bih ipak rekao suočavanje sa istinom. Mislim da će to morati da bude dodato toj ceni koja mora da se plati - rekao je on, aludirajući na događaje iz prošlog rata.

Na to se odmah nadovezao hrvatski istoričar.

- Ako među nama žive ljudi koji pokušavaju da ignorišu ili negiraju zločine iz prošlosti, ti su to u stanju isto tolerisati i slaviti negde u budućnosti - naglasio je Klasić.

Pogledajte video u kom je ovaj dvojac potom hvalio antisrpkinju, pevačicu Severinu, a onda i dao instrukcije blokaderima za naredne izbore.

Snimak otkriva sve o njemu.

Podsetimo, Filipović je i ranije šurovao sa Hrvatima, pa je tako jednom prilikom preko hrvatske RTL, televizije koja uzdiže ustašu Marka Perkovića Tompsona, otvoreno napadao predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Autor: A.A.