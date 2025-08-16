I tajkunski N1 morao da prizna: Blokaderi teroristi napali policiju (VIDEO)

Tokom večerašnjeg divljanja blokadera terorista u Valjevu, čak i tajkunski N1 je morao da prizna da su ekstremisti napali policiju!

Nakon što je N1 aktivno uživo u programu navijala za nasilje i podržavala vandalizam i divljanje blokadera terorista, ti isti nasilnici napali su pripadnike policije koji su samo radili svoj posao.

Kako javlja reporter TV Nova, građani su pirotehnikom gađali policiju u Valjevu.



Sve o velikim protestima u Valjevu, Kniću, ali i širom Srbije čitajte u našem blogu 👉 https://t.co/JWD8hpsXt3 pic.twitter.com/esJJDjFztd — TV N1 Beograd (@n1srbija) 16. август 2025.

Iako ovo nikako ne ide u prilog tajkunskoj televiziji, napad je bio toliko brutalan da su morali da priznaju da su blokaderi teroristi gađali pirotehničkim sredstvima i napali policiju!

Autor: Pink.rs