I tajkunski N1 morao da prizna: Blokaderi teroristi napali policiju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tokom večerašnjeg divljanja blokadera terorista u Valjevu, čak i tajkunski N1 je morao da prizna da su ekstremisti napali policiju!

Nakon što je N1 aktivno uživo u programu navijala za nasilje i podržavala vandalizam i divljanje blokadera terorista, ti isti nasilnici napali su pripadnike policije koji su samo radili svoj posao.

Iako ovo nikako ne ide u prilog tajkunskoj televiziji, napad je bio toliko brutalan da su morali da priznaju da su blokaderi teroristi gađali pirotehničkim sredstvima i napali policiju!

LAŽI N1 RAZOTKRIVENE: Šolakov novinar pokušao da izmisli napad policije, ispao smešan (VIDEO)

Autor: Pink.rs

