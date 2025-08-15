AKTUELNO

Politika

N1 U BOLESNOJ PROPAGANDI: Blokadere nasilnike nazivaju mirnim građanima (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Tajkunski medij N1 ponovo u službi blokadera – opravdava nasilje, napada policiju i manipuliše činjenicama.

Tajkunski mediji ponovo dokazuju da im je jedini cilj da ruše Srbiju, bez obzira na činjenice.

Najnoviji primer je njihovo izveštavanje sa večerašnjih protesta koji blokadere nasilnike nazivaju mirnim građanima.

Nije prvi put da N1 i slični mediji štite nasilnike. Kada policija reaguje i spreči razbijanje, oni vrište o “policijskoj brutalnosti”. Kada policija odluči da ne interveniše kako bi izbegla eskalaciju, onda je optužuju da “namerno ne radi svoj posao”. Ukratko – šta god država uradi, oni će biti protiv.

Jasno je da je reč o planskoj kampanji u kojoj su blokaderski lideri, tajkunski mediji i strani sponzori na istoj strani – protiv Srbije, protiv reda i zakona, i protiv svakog pokušaja da država zaštiti svoje institucije.

Autor: Iva Besarabić

#Nasilje

#Srbija

#blokaderi

#protesti

#zgubidani

