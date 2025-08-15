OBRATIO SE MINISTAR DAČIĆ: Bez ikakvog povoda i razloga, policija je napadnuta masovno i brutalno! Povređeno 75 policajaca, preksinoć 27, veče pre toga 19

Povodom sinoćnjeg brutalnog nasilja blokadera i kontinuiranih napada na policiju u više gradova Srbije, javnosti se uživo obratio ministar MUP Ivica Dačić.

- Da sumiramo sinoćnje brutalne napade, bez ikakvog povoda i razloga! Policija je napadnuta masovno i brutalno! Sinoć je povređeno 75 policajaca, preksinoć 27, veče pre toga 19... Nijedna intervencija nije bila bilo gde u Srbiji pre nego što je napadnuta!, rekao je ministar MUP Ivica Dačić u obraćanju uživo povodom sinoćnjih nereda u više gradova Srbije i brutalnih napada blokadera na policiju.

Dačić je rekao da je uhapšeno 114 izgrednika.

- Ovo je brutalni napad ne samo na policiju nego i na državu Srbiju jer oni predstavljaju državu. Čime je to policija zaslužila, rekao je Dačić dodavši da je u opozicionim medijima prikazana samo intervencija policije i nijedan napad koji je tome prethodio.

Policija napadnuta masovno i masivno, privedena i 3 strana državljanina

- Ovde je reč samo o čistim napadima na policiju a ne vređanju. Policija je napadnuta masovno i masivno, kamenicama, motkama, flašama, pirotehničkim sredstvima, a privedena su i 3 strana državljanina, jedan je hrvatski državljanin Bruno Horvat koji je sinoć ušao na prelazu kod Šida a u Kneza Miloša je učestvovao u napadima na Žandarmeriju.

- Zamislite da je neka Srbenda odavde otišla u Zagreb i napadala policijske službe... To bi bilo..., rekao je Dačić i dodao da je priveden i slovenački državljanin.

- Doduše našeg porekla... Priveden je i italijanski državljanin, na privremenom radu, radi ovde za Majkrosoft, dodao je Dačić.

- Policija je narodna i ona radi u interesu države, ovakve scene nisu normalne i policija ima obavezu da to spreči - rekao je Dačić dodavši da je obaveza policije da uspostavi javni red i mir.

Podsetimo, ministar Dačić je noćas saopštio da su povređena najmanje 42 policijska službenika, nekoliko teže, a da je dosad uhapšeno 37 izgrednika.

Autor: D.B.