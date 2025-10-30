Mrdić: Jasno je da milioner, tužilac Nenadić, ne želi da goni svoje prijatelje Bojovića i Miloševića sa kojima se slika u kafanama i provodi

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, pred kojim se danas nalazimo, tužilac Mladen Nenadić, pretvorio je u političko – blokadersko telo koje više nije državni organ čiji je posao borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, istakao je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalno samoupravu i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

Kako navodi, javnosti je poznato da je, zajedno sa poslanikom Komlenskim, podneo krivičnu prijavu a potom i dopunu ovom tužilaštvu protiv dvojice najodgovornijih za pad nadstrešnice u Novom Sadu: - Nebojše Bojovića, predsednika Skupštine akcionara kompanije Infrastruktura železnice Srbije i desne ruke blokaderskog rektora Đokića

- Milutina Miloševića, bivšeg izvršnog direktora kompanije Infrastruktura železnice Srbije

- Javno tužilaštvo za organizovani kriminal trebalo je da, postupajući po mojoj prijavi, krene sa prikupljanjem dokaza i sprovođenjem predistražnih i istražnih radnji u skladu sa svojim ovlašćenjima i dužnostima propisanim Ustavom Republike Srbije, Zakonom o javnom tužilaštvu i Zakonikom o krivičnom postupku. Umesto da rade svoj posao po Ustavu i zakonu, po nalogu tužioca Nenadića, poslali su mi pismo u kome traže da ja radim njihov posao i da prikupljam dokaze umesto njih! - navodi Mrdić i dodaje:

- Građani treba da znaju da tužioci koji ne žele da rade svoj posao, a koji su u zgradi iza mene, najbolje plaćeni tužioci u Srbiji. Ovi tužioci ima 4-5 veću platu od radnika u Srbiji a njihov šef Nenadić prima skoro deset miliona dinara godišnje! Njih plaćamo mi, građani Srbije, da ne rade svoj posao i da se bave politikom.

- Meni je jasno da milioner, tužilac Nenadić, ne želi da goni svoje prijatelje Bojovića i Miloševića sa kojima se slika u kafanama i provodi. Jasno mi je da mi je pismo poslato kako ne bih poslao dokaze što bi Nenadić iskoristio da odbaci krivičnu prijavu koju sam podneo i da se tako reši problema u kome se našao. Zato sam danas odlučio da javno predam svoj odgovor Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal sa dokazima koje sam podneo. To činim pred vama, novinarima, i molim vas da objavite moj odgovor i dokaze koje sam podneo kako bi javnost bila upoznata sa krivičnim delima koja su počinili najodgovorniji za pad nadstrešnice - Nebojša Bojović i Milutin Milošević! - ističe Mrdić.

Kako kaže, ovo radi jer ne veruje Mladenu Nenadiću!

- Da ovo danas nisam uradio Mladen Nenadić bi dokaze koje sam danas predao sakrio pošto je tužilaštvo koje vodi pretvorio u političko - blokadersko telo. Da Javno tužilaštvo za organizovani kriminal radi svoj posao njima ne bi ni trebala moja krivična prijava protiv Bojovića i Miloševića. Dovoljno je bilo da prate izveštavanje brojnih medija o radnjama Bojovića i Miloševića i dokaze koje su novinari objavljivali pa da sami pokrenu istragu. Zato pozivam tužioce koje rade u ovom tužilaštvu da rade svoj posao po zakonu i Ustavu. Podsećam ih da su ustavnim promenama dobili SAMOSTALNOST u radu. Samostalnost ne znači da su samostalni samo od države kako ih Nenadić uči. Samostalnost znači da su samostalni i od Nenadića, kao Zagorke Dolovac, i da nisu dužni da slušaju njihova naređenja koja su usmerena na rušenje države - ističe Mrdić i dodaje:

- Nenadić je zajedno sa Zagorkom Dolovac deo obojene revolucije i oboje zloupotrebaljavaju svoj položaj da sruše legalno izabranu vlast u Srbiji! Zato pozivam samostalne tužioce iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal da na osnovu slike koju su mediji objavljivali a na kojoj se vidi da je šef ovog tužilaštva u veoma bliskim i prijateljskim odnosima sa osumnjičenima Bojovićem i Miloševićem kao i moje krivične prijave i dokaza koju sam podneo - saslušaju tužioca Nenadića!

- U ime građana Srbije koje predstavljam mogu da najavim da ću od danas svaki dan podsećati tužioce ovog tužilaštva na dokaze koje sam podneo kao i da ću ih pitati kada će da pokrenu postupak protiv Bojovića i Miloševića kao i da li su saslušali njihovog saučesnika, šefa ovog tužilaštva, Mladena Nenadića! - ističe on.

