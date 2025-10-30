U OVOM POSTROJENJU 103 RADNIKA IMAJU PLATU 1.000 EVRA Ministarka Mesarović u poseti Mionici, evo koje su njene ključne poruke- Posetila fabriku vode i razgovarala sa zaposlenima (VIDEO)

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović obilazi Opštinu Mionica, gde je posetila fabriku mineralne vode i gaziranih pića “Mioni” i razgovarala sa predstavnicima fabrike i zaposlenima.

- Trenutno ima 103 zaposlena, a po osnovu ugovora Ministarstva privrede bila je obaveza zapošljavanja 30 lica. Za nas je posebno važno da u ovako jednoj maloj opštini poslodavac sa 103 zaposlena lica održava prosečnu platu od 1.000 evra. Imala sam priliku da razgovaram sa nekoliko zaposlenih, koji su izrazili zadovoljstvo i uslovima rada i platom koja je za Opštinu Mionica od posebnog značaja- istakla je ministarka.

Ona dalje navodi da ova fabrika mora dalje da širi svoje proizvodne kapacitete, imajući u vidu da je sada ukupan potencijal 500 miliona litara godišnje.

- Trenutna proizvodnja tokom godine je 150 miliona litara. Treba da iskoristimo resto od 350 miliona litara i da ih mi kao država podržimo. Ja sam pozvala i menadžment kompanije da sa nama aktivno učestvuju na biznis forumima koje organizujemo i širom regiona. Ovo je proizvod koji cenovno možda nije konkurentan za neka velika tržišta koja su udaljena od naše zemlje, poput kineskog, ali da kada je u pitanju Severna Makedonija, Republika Srpska, region, na taj način im damo vetar u leđa- rekla je Mesarović.

Potpredsednica Vlade se zahvalila i na posvećenom radu, kao i na tome što su kao kompanija društveno odgovorni.

-Predsednik opštine je to posebno istakao. Država je partner i ovom preduzeću. Ponosna sam što sam danas videla nasmejana lica u proizvodnji- zaključila je svoj obilazak "Mioni" fabrike ministarka.

Autor: Jovana Nerić