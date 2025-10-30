MINISTAR DAČIĆ NA MINISTARSKOM FORUMU EU – ZAPADNI BALKAN: Usvojen zajednički akcioni plan za borbu protiv terorizma i nasilnog ekstremizma (FOTO)

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je večeras, nakon učešća na Ministarskom forumu EU - Zapadni Balkan u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova, održanom u Sarajevu, da je usvojen i potpisan Zajednički akcioni plan za borbu protiv terorizma i nasilnog ekstremizma na Zapadnom Balkanu.

„U Sarajevu se ovih dana održava tradicionalni susret Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana u oblasti unutrašnjih poslova i pravde. Danas je bio sastanak ministara unutrašnjih poslova. Ja sam iskoristio ovu priliku da pre sastanaka bilateralno obavim razgovor sa komesarom za unutrašnje poslove Brunerom, koji je zamenio prethodnu komesarku sa kojom smo imali izvanredne odnose i to je bio naš prvi susret. Veoma je bitno reći da, po njegovim rečima, ima pozitivno mišljenje o našoj saradnji i ja sam ga pozvao u posetu. Objasnio sam mu šta su naši zadaci kao Ministarstva unutrašnjih poslova vezano za našu reformsku agendu, za sve zakone, strategije i akcione planove koje donosimo, i naravno naša zajednička pitanja o kojima treba da imamo dobru saradnju sa raznim agencijama koje su i ovde bile prisutne, kao što su Evropol, Fronteks, Agencija za borbu protiv droga, za azil i tako dalje“, rekao je Dačić.

Ministar je dodao da se potom sastao i sa direktorom Fronteksa Hansom Lejtensom.

„Moj drugi sastanak je bio sa direktorom Fronteksa, što je veoma bitno jer mislim da mi imamo aranžman gde oni pomažu čuvanju granica kad je reč o ilegalnim migracijama i to je na neki način bio uvod u ovu konferenciju, koja je imala nekoliko delova. Prvi deo je bio vezan za onlajn opasnosti koje postoje vezano za terorizam, ekstremizam i organizovani kriminal. Druga tema jeste bila borba protiv iregularnih migracija, za integrisano upravljanje granicama, za što boljim upravljanjem granicama i samim tim je u toj diskusiji u kojoj smo učestvovali svako iznosio svoje mišljenje. Usvojen je i potpisan i Zajednički akcioni plan za borbu protiv terorizma i nasilnog ekstremizma na Zapadnom Balkanu“, izjavio je Dačić.

Ministar Dačić je istakao da je potpuno ispoštovan dogovor još od pre više od 10 godina kad je reč o regionalnom predstavljanju.

„Znači da je statusno neutralno, da nema pominjanja ni Republike Kosova, da je reč o gimnih principu, a to znači sa imenom i prezimenom osobe, a ne sa nekim nazivima koji bi prejudicirali rešavanje statusa. I da ne sarađujemo operativno s Kosovom u tom pogledu razmenom određenih operativnih podataka, biometrijskih podataka, zato što bismo time priznali njihovu nezavisnost. To je veoma bitno reći da neko ne bi to tumačio, pošto učestvujemo na tim zajedničkim skupovima, da to ne bi tumačio kao to da su oni ravnopravni učesnik. Znači, oni su jedan od partnera, ali bez rešenog statusa državnosti, iako su se oni veoma bunili zbog toga što sam ja rekao.

I ja sam morao da reagujem, pošto su naravno krenuli odmah, Svečlja je odmah krenuo sa uvredama na račun i aktuelnog rukovodstva države i mene i predsednika Vučića i tako dalje. Ja sam mu samo preneo da pošto je ovde tema borba protiv terorizma da je on zaista ekspert za tu oblast pošto je bio pripadnik terorističke organizacije Oslobodilačke vojske Kosova, tako da u svakom slučaju predsedavajući se složio sa mnom i rekao je i pozvao sve da su principi na kojima mi delujemo jeste statusna neutralnost, odnosno da ovde se Kosovo obeležava na način i predstavlja na način na koji je dozvoljeno, odnosno rečeno, znači Kosovo sa zvezdicom, odnosno bez navođenja bilo kakvih atributa državnosti“, rekao je Dačić.

Ministar Dačić je istakao da je Srbija još jednom dobila pohvale za svoju politiku kada je reč o borbi protiv ilegalnih migracija i najavio da će u decembru biti održan sastanak globalne alijanse za borbu protiv iregularnih migracija.

Autor: D.Bošković