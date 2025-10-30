SPEKTAKULARAN DOČEK SRBA SA KOSMETA U JARČUJKU: 2.000 ljudi i vatromet dočekali putnike ka Novom Sadu (FOTO+VIDEO)

Grupa od 60 Srba sa Kosova i Metohije krenula je na put dug više od 315 kilometara kako bi u Novom Sadu, za desetak dana, učestvovala na velikom narodnom skupu i pružila podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i državi Srbiji.

Njihovo putovanje prolazi kroz Rašku, a zaustavljanje u Jarčujku, kod Kraljeva, pretvorilo se u spektakularan doček.

Skoro 2.000 ljudi dočekalo je putnike sa Kosmeta uz vatromet, zastave Srbije i srpske trobojke koje su se vijorile na svim stranama. Deca su, kao pravi domaćini, dočekala učesnike sa tradicionalnom solju i pogačom, što je dodatno pojačalo emotivnu i svečanu atmosferu događaja.

Snimci dočeka pokazuju snažne emocije i nacionalno jedinstvo, dok učesnici iz Kosmeta nastavljaju svoje putovanje prema Novom Sadu, motivisani toplim prijemom i podrškom lokalnog stanovništva.

Ova scena dodatno oslikava povezanost Srba sa Kosova i Metohije sa matičnom državom i njihovu spremnost da učestvuju u velikim okupljanjima koja promovišu jedinstvo i patriotizam.

Autor: Iva Besarabić