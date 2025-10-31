MINISTARKA MESAROVIĆ DEKLASIRALA PULENKU DRAGANA ĐILASA 'Bolje da sagne glavu i ćuti, nego što 'drži lekcije' o privrednoj situaciji u Nišu'

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijanu Mesarović izjavila je da je izvesnoj Jeleni Milošević, Đilasovoj desnoj ruci u Nišu, bolje da sagne glavu i ćuti, nego što “drži lekcije” o privrednoj situaciji u Nišu.

- Bolje da ona ne brine, jer su do 2012. godine pokazali kako “brinu” o državi i narodu, dok su zatvarali fabrike po Srbiji i 550.000 ljudi ostavili bez posla!Danas je u Nišu nezaposlenost na istorijskom minimumu, trenutno je bez posla 15.760 ljudi, a kada su oni bili na vlasti 36.000 ljudi je bilo nezaposleno. Do kraja godine će biti otvorene još tri fabrike, a u narednoj godini u planu je otvaranje još dve. Za vreme Jelene Milošević i njenog Dragana, u Nišu je zatvorena kompletna elektronska industrija, preko 20.000 radnika je ostalo bez posla. Opustošili ste Niš! I dan danas mi plaćamo vaše dugove. Grad Niš je izdvojio preko 900.000.000 dinara za finansiranje pomoći ljudima koji su ostali bez posla za vreme vlasti žutih lopova. Danas u Nišu posao ima 92.000 građana, čak 30.000 više nego kada su oni bili na vlasti. Oni su zatvarali fabrike, a mi ih otvaramo! U poslednjih 13 godina zahvaljujući privrednom ambijentu, investicionoj klimi, spoljnoj politici i isključivo politici Aleksandra Vučića, u Nišu je otvoreno čak 11 fabrika: “Johnson Electric”, “Aster Textile” “IMI”, “Zumtobel”, “Leoni”, “Spintec”, “Xingyu”, “Yusei”, “Palfinger”, “Ariston” i “CTP/Boge”. Oni su krali od države i naroda i zatvarali fabrike, a mi radimo, gradimo, zapošljavamo. To je razlika između njih i nas - napisla je Mesarović na Instagramu.

Vođeni politikom predsednika Aleksandra Vučića, Vladom Srbije i Srpskom naprednom strankom na čelu sa Milošem Vučevićem, kako je rekla Mesarović, nastavlja da se gradi snažna, stabilna i uspešna Srbija, koja garantuje mir, sigurnost i prosperitet svih naših građana.

- Srbija neće stati - poručila je Mesarović.

Autor: A.A.