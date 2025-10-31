Selaković: Srbija posvećena očuvanju kulturnog nasleđa i jačanju međunarodne saradnje

Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je danas, na plenarnom zasedanju 43. Generalne konferencije Uneska u Samarkandu, da Srbija ostaje snažno posvećena očuvanju kulturne baštine, razvoju obrazovanja i inovacija, kao i jačanju uloge Uneska u promociji dijaloga, mira i međunarodne saradnje, i apelovao na tu organizaciju da doprinese zaštiti i očuvanju srpske kulturne baštine u AP Kosovo i Metohija.

Selaković je, na skupu na kojem učestvuju predstavnici blizu 200 država, rekao da je u savremenom svetu, obeleženom brojnim izazovima i rastućim podelama, neophodno očuvati izvorne vrednosti Uneska - multilateralizam, uzajamno poštovanje i ''intelektualnu i moralnu solidarnost čovečanstva''.

Naglasio je da Srbija pridaje veliki značaj zaštiti sopstvene kulturne i verske baštine, posebno na Kosovu i Metohiji, gde su vekovne srpske svetinje izložene dugotrajnim pritiscima, napadima i pokušajima falsifikovanja istorijskog identiteta.

''Manastiri Visoki Dečani, Pećka patrijaršija, Gračanica i Bogorodica Ljeviška nisu samo duhovna i istorijska središta srpskog naroda, već su deo svetske kulturne baštine. Nedopustivo je da su ovakva mesta i dalje pod bodljikavom žicom i vojnom zaštitom, umesto da budu prostori mira i molitve dostupni vernicima'', rekao je Selaković, navedeno je u saopštenju Ministarstva kulture.

Pozvao je međunarodnu zajednicu i Unesko da nastave da pružaju zaštitu tim spomenicima od univerzalnog značaja.

Selaković je istakao da Srbija neprestano ukazuje na tešku situaciju i opasnost sa kojom se suočava srpsko kulturno i versko nasleđe na Kosovu i Metohiji, naglasivši da su ''ti živi svedoci nacionalnog identiteta i kulture sećanja Srba decenijama mete paljenja, uništavanja i skrnavljenja''.

Ukazao je i da su neke od svetinja iz doba srednjeg veka, zadužbine i počivališta srpskih kraljeva i svetaca, žive bogomolje Srpske pravoslavne crkve, već 20 godina na Listi svetske baštine u opasnosti.

''One predstavljaju jezgro duhovnosti srpskog naroda i stub njegove istorije i identiteta. Neprihvatljivo je da su i dalje mete napada, okružene bodljikavom žicom i čuvane od strane pripadnika KFOR-a. Nedopustivi su pokušaji brisanja istorije, falsifikovanja činjenica i preimenovanja srpske baštine u 'albansku', 'ilirsku' i slično'', naveo je Selaković.

Naglasio je da je nedopustivo da je kolevka SPC nedostupna njenom patrijarhu i većini vernika i apelovao na međunarodnu zajednicu i sve relevantne organizacije, pre svega na Unesko, da doprinesu zaštiti i očuvanju srpske kulturne baštine na KiM.

Istakao je da Srbija posvećeno ulaže u razvoj obrazovanja, unapređenje digitalnih kompetencija i ljudskog kapitala, naglasivši ulogu zemlje kao regionalnog lidera u razvoju veštačke inteligencije zasnovane na etičkim principima i poštovanju ljudskih prava.

Selaković je, takođe, podsetio da će Srbija 2027. godine biti domaćin specijalizovane izložbe EKSPO što, kako je istakao, predstavlja ''veliku priliku za unapređenje kulturne saradnje, negovanje raznolikosti i promociju kreativnosti i inovacija na globalnom nivou''.

