Anđelković: Srbi sa Kosova i Metohije dolaze u Novi Sad da da podrže simbol onoga ko se zalaže za jedinstvo naroda!

Oni dolaze da ne daju tim autonomašima i separatistima da razbiju Srbiju i da podrže simbol onoga ko se zalaže za jedinstvo naroda u celini i ko se bori za pravo Srba na Kosovu i Metohiji, rekao je za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV Pink, Zoran Anđelković, direktor Pošte Srbije.

Komentarišući važnost toga što su se Srbi sa Kosova i Metohije skupili i krenuli pešice za Novi Sad, Anđelković je rekao da su Srbi prvi put organizovano dolazili u Novi Sad još 1987. godine, zato što su osetili da je tadašnje autonomaško rukovodstvo protiv jedinstvene Srbije i da nisu podržavali Srbe za njihova osnovna ljudska prava na Kosovu i Metohiji.

- Tadašnje rukovodstvo nije im dalo ni vodu, a kamoli pravo da se obrate i da kažu svoje stavove i mišljenje u Novom Sadu. Sada je stvar obrnuta, sada dolaze da ne daju tim autonomašima i separatistima da razbiju Srbiju i da podrže simbol onoga ko se zalaže za jedinstvo naroda u celini i ko se bori za pravo Srba na Kosovu i Metohiji - rekao je Anđelković.

Kako kaže, ovo nije prvi put da su shvatili da je Srbija ugrožena, dolazili su i u Beograd i u Novi Sad, i to pešice.

- Da je jasna poruka i stav o tome da Srbi na Kosovu i Metohiji podržavaju državnu politiku i politiku Aleksandra Vučića jesu izbori koji su bili preključe. Ne treba bolji pokazatelj da je Srpska lista apsolutni pobednik na Kosovu i Metohiji - rekao je Anđelković.

Ističe da Srbi reaguju kada osete da je država i narod na Kosovu i Metohiji ugrožen i kada osete da je važno da se pokaže poruka jedinstva i koliko su protiv svih onih separatističkih aktivnosti.

Anđelković je rekao da sa druge strane Kurti od početka podržava blokadere, da je finansirao i da se sastajao sa nekima od njih. Takođe, dodaje, i Plenković ih je podržao i u Zagrebu na konferenciji za štampu, to je otvoreno rečeno.

- To je cela jedna skupina onih koji su po svaku cenu za izazivanje nemira i građansko rata - ističe on.

Anđelković je, komentarišući sutrašnji skup i najave, rekao da ne čekuje da će nešto posebno da se dogodi, ističe da sada postoji dovoljno snaga da se spreče stvari koje su se ranije dešavale.

Autor: A.A.