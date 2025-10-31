NAJVIŠE LJUDI DOĆI ĆE SA STRANE, NAJAVLJUJU NASILJE! Mićin o obeležavanju godišnjice pada nadstrešnice: Biću na liturgiji u Sabornoj crkvi, provešćemo dan u miru i molitvi

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin gostujući u Novom vikend jutru Jovane Jeremić na TV Pink istakao je da se nada da sutra, 1. novembra, neće doći do nasilja

- Za sada imam informacije da će dosta ljudi doći u Novi Sad. Ono što sam saznao je da dosta ljudi dolazi sa strane i da je najveći kapacitet privatnog i hotelskog smeštaja zauzet. Što znači da dosta ljudi dolazi sa strane. Neki pozivaju da se sutra desi nasilje. Nadam se da se ovog puta to neće desiti i da ćemo imati mirnu šetnju građana koji će odati počast poginulima ispod nadstrešnice. Što se tiče mene i većine dela građana, ja ću provesti u miru, moji saradnici i ja ćemo biti u Sabornoj crkvi, biće sa mnom i predsednica Pokrajinske vlade. Na taj način ćemo mi obeležiti taj dan - naveo je Mićin.

Gradonačelnik Novog Sada je naglasio da je to agresivna manjina.

- Četvrtog novembra, kada je uništena Gradska kuća, nekoliko ljudi je zloupotrebilo okupljene. Nakon toga smo imali strašno nasilje, kada su umalo linčovali Miloša Vučevića i ljude koji su bili u prostorijama stranke. Isto tako kada su ispred Filozofskog fakulteta nosili velike šipke. Bojim se ovih podsticaja da se desi nasilje, da studenti nešto preduzmu. Neki od studenata su zloupotrebljeni od strane drugih i oni su instrument da se na nasilan način sruši vlast - istakao je Mićin.

Mićin je naveo da će dosta Novosađana sutra biti van grada, ne želeći da osete blokadu čitavog dana.

- Grad je spreman na sve, govorim o gradskim službama i policiji. Mi ćemo uraditi sve da obezbedimo bezbednost građana - kazao je Mićin

Na tim skupovima nema nasilja i uvreda, dodao je dalje gradonačelnik o skupovima građana protiv blokada.

- Ti skupovi su uredno najavljeni. Mi moramo da procenjujemo koliko će ljudi biti kada blokaderi prave skupove. Kada se to desilo to je bio šok za sve Novosađane. To nikada nećemo zaboraviti, ali hrišćanski je da opraštate i idete dalje. To je većina građana uradila. Na ulicama je 500 do 1.000 ljudi na raskrsnicama koji blokiraju i izvode neke nehrišćanske performanse. Moramo da idemo dalje - rekao je Mićin.

Hvala predsedniku Srbije i predsedniku SNS na ukazanom poverenju

Mićin je podsetio i na njegov izbor za prvog čoveka Grada, za koji je naveo da ničim nije zaslužio uvrede.

- Kao ni Milan Đurić. Samo sam pozivao na dijalog, vređali su me, upadali su u Gradsku kuću. Tačno vidim kako se raspoloženje Novosađanja menja. Ja šetam Novim Sadom. Sve što sam radio pre radim i sada. U 98 posto imam pozitivne reakcije. Bilo mi je jako teško, ali nema veće časti biti gradonačelnik u gradu u kojem si rođen. Hvala predsedniku Srbije i predsedniku SNS na ukazanom poverenju - kazao je i dodao:

Bavio sam se samo problemima. Tri meseca nismo mogli da usvojimo budžet. Dokle god sam tu radiću na tome da kroz dijalog rešavamo stvari i nikada im se neću povući.

Autor: Pink.rs