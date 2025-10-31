AKTUELNO

MANEKENI HRVATSKIH SLUŽBI: Hrvati dočekuju blokadere optužene za rušenje ustavnog poretka u Srbiji kao HEROJE

Četvoro članova Pokreta slobodnih građana i organizacije "Stav" dalo intervju za hrvatski portal. U Srbiji su optuženi za rušenje ustavnog poretka, a u Hrvatskoj ih dočekuju kao heroje.

Četvoro članova Pokreta slobodnih građana i organizacije "Stav" govorili su za hrvatski medij.

Sa njihovim novinarima susreli su se u Zagrebu, gde ih, očigledno, dočekuju kao heroje. 

Njihovo prisustvo u Hrvatskoj jasno pokazuje umešanost stranih faktora u organizaciju blokada u Srbiji.

NAJVIŠE LJUDI DOĆI ĆE SA STRANE, NAJAVLJUJU NASILJE! Mićin o obeležavanju godišnjice pada nadstrešnice: Biću na liturgiji u Sabornoj crkvi, provešćemo

