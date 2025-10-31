MINISTAR MALI RAZOTKRIO BLOKADERE: Podrška im opada, nije slučajno što se onaj koji je pucao slikao sa premijerom Hrvatske!

Ministar finansija Siniša Mali poručio je građanima da ni Prištini, ni Zagrebu, ni Sarajevu nije u interesu uspešna Srbija.

Dodao je da baš zbog toga moramo da se držimo i budemo pametni i zatim se osvrnuo na pucnjavu kod Skupštine.

- Ovaj blokader koji je pucao kod Skupštine, šta mislite, da li je slučajnost što se slikao sa Andrejom Plenkovićem (premijer Hrvatske, prim. nov.)? Samo da ljudi razmisle. Kome je u interesu haos i prolivanje krvi u Srbiji? Ili hoćemo da nastavimo napred. Ne kažem da smo savršeni, svi pravimo greške, ali ko radi taj i greši - izjavio je Mali na Informer.

On je potom dodao da vlast brine o ljudima.

- Uprkos raznim krizama, pokazali smo da znamo da brinemo o ljudima. Pokazali smo da smo i dalje poštovana zemlja u svetu. Njima je u interesu da se ponovo prolije srpska krv. Nama ostaje da se borimo i pokažemo ljubav svojoj zemlji, i taj Ekspo nam je ogromna šansa, i nadam se da ću sa predsednikom moći da odem za vikend da obiđemo radove - najavio je Mali.

Ministar finansija na kraju je istakao da podrška blokaderima opada.

- Normalni ljudi žele da Srbija nastavi da se razvija, da im deca imaju bolju budućnost, da rastu plate i penzije. U uslovima globalne nesigurnosti Srbija je sigurna oaza i građani ne treba da brinu - zaključio je Mali.

Autor: A.A.