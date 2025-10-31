Vučić se obraća građanima: Moja istinska želja je da sutrašnji dan prođe mirno! Protesti nisu zamena za razgovore

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u obraćanju građanima da će sutra, na godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu, otići u crkvu i zapaliti sveću za svakog od 16 nastradalih u toj tragediji i pozvao sve ljude da to isto učine, kao i da iskažu poštovanje prema njima i jedni prema drugima, i da sutrašnji dan protekne mirno.

- Sutra, 1. novembra, otići ću u crkvu da se pomolim Bogu, da zapalim sveću za svakoga od njih. Pozivam i ljude da isto to učine, a znam da mnogi od vas to i hoće. Znam i razumem da u trenucima tuge neki ljudi utehu traže u okupljenjima, na ulicama, trgovima, drugim mestima. Svako to obeležava i svako tuguje onako kako misli da je najbolje. Sve dok se to radi na miran i zakonit način, uz poštovanje i obzir prema drugim ljudima, ja to u potpunosti podržavam- rekao je Vučić.

Zamolio je sve da za žrtve i njihove porodice iskažemo poštovanje prema njima i jedni prema drugima.

Znam da su mnogi i dalje veoma ljuti i osećaju nemoć, što još nisu određeni krivci za taj užasni događaj, a kamoli kažnjeni. Ne moram da naglašavam da je to izuzetno razočaravajuće, iako su takvi procesi komplikovani i traju dugo i u mnogo naprednijim zemljama. Mogu da razumem ljutnju, naročito porodica žrtava i oni koji su bili direktno povređeni i pogođeni tragedijom. Iskreno se nadam da će na ta pitanja uskoro biti dat odgovor na način koji porodicama i svima u Srbiji daje neku vrstu pravde

On je istakao da njemu nije važno samo da se otkrije šta se tačno dogodilo i zašto se dogodilo, već kako da sprečimo da se takve užasne stvari ponovo dogode ili bar da svedemo šansu za to na najmanju moguću meru.

Autor: S.M.