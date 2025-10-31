'SUTRA ĆU OTIĆI U CRKVU DA ZAPALIM SVEĆU I POMOLIM SE BOGU' Predsednik Vučić: Zarad žrtava i njihovih porodica, molim vas, hajde da iskažemo poštovanje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima i rekao da će sutra, na godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu, otići u crkvu, zapaliti sveće i pomoliti se za sve žrtve.

"Dragi građani Srbije, pre godinu dana naša zemlja je doživela užasnu tragediju. 16 života je izgubljeno usled pada nadstrešnice u Novom Sadu: Sara, Valentina, Đorđe, Milica, Nemanja, Anđela, Miloš, Stefan, Sanja, Goranka, Vukašin, Mileva, Đuro, Vasko, Anja, Vukašin. Svako od njih, jedan život. Svako od njih, član porodice, zajednice, našeg društva i naše države, koja je od tada uzburkana i uzdrmana. 16 nevinih duša, koje ništa zgrešile nisu. Ne sluteći šta će se tog dana u petak dogoditi, živeći svoje živote", naveo je Vučić na početku izlganja i dodao:

"Sutra ću otići u crkvu da se pomolim Bogu i zapalim sveću za njih. Pozivam sve ljude da to učine, a znam da mnogi hoće. Znam da neki ljudi utehu traže u okupljanjima. Sve dok se to radi na miran način, ja to u potpunosti podržavam. Zarad žrtava i njihovih porodica, molim vas hajde da iskažemo poštovanje i prema njima i jedni prema drugima".

Autor: Iva Besarabić