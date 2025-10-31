Đurić čestitao Popsoju na ponovnom imenovanju za ministra spoljnih poslova Moldavije: Uveren sam da ćemo negovati istorijske veze

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić čestitao je Mihaju Popsoju na ponovnom imenovanju za potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Moldavije.

- Uveren sam da ćemo zajedno nastaviti da negujemo istorijske veze Srbije i Moldavije i trajno prijateljstvo između naših naroda - naveo je Đurić na platformi X.

Članovi novoizabrane moldavske vlade koju predvodi ekonomista i biznismen Aleksandru Munteanu položili su večeras zakletvu, mesec i tri dana nakon parlamentarnih izbora, kojima je uspostavljen novi sastav Parlamenta, ali sa istom parlamentarnom većinom koju čine poslanici Partije akcije i solidarnosti (PAS).

Munteanuova vlada je inaugurisana glasovima 55 poslanika.

Nijedan od opozicionih poslanika nije glasao.

Munteanu je imenovao sastav svog kabineta koji čine 16 ministara.



Kao glavni cilj programa nove vlade naveo je završetak pregovora i zahtev za članstvo u Evropskoj uniji do 2028. godine.

Munteanu je ranije rekao da će podneti ostavku ako ne uspe da postigne taj cilj.

Autor: D.Bošković