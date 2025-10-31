AKTUELNO

Politika

Đurić čestitao Popsoju na ponovnom imenovanju za ministra spoljnih poslova Moldavije: Uveren sam da ćemo negovati istorijske veze

Izvor: Blic, Foto: Kosovo online ||

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić čestitao je Mihaju Popsoju na ponovnom imenovanju za potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Moldavije.

- Uveren sam da ćemo zajedno nastaviti da negujemo istorijske veze Srbije i Moldavije i trajno prijateljstvo između naših naroda - naveo je Đurić na platformi X.

Članovi novoizabrane moldavske vlade koju predvodi ekonomista i biznismen Aleksandru Munteanu položili su večeras zakletvu, mesec i tri dana nakon parlamentarnih izbora, kojima je uspostavljen novi sastav Parlamenta, ali sa istom parlamentarnom većinom koju čine poslanici Partije akcije i solidarnosti (PAS).

Munteanuova vlada je inaugurisana glasovima 55 poslanika.

Nijedan od opozicionih poslanika nije glasao.

Munteanu je imenovao sastav svog kabineta koji čine 16 ministara.


Kao glavni cilj programa nove vlade naveo je završetak pregovora i zahtev za članstvo u Evropskoj uniji do 2028. godine.

Munteanu je ranije rekao da će podneti ostavku ako ne uspe da postigne taj cilj.

Autor: D.Bošković

#Marko Đurić

#Ministar spoljnih poslova

#imenovanje

#čestitka

POVEZANE VESTI

Politika

MARKO ĐURIĆ: Imenovanje dr Macuta za mandatara je snažna poruka da Srbija bira stabilnost, znanje i viziju za budućnost

Politika

Đurić sa zamenikom ministra inostranih poslova Gruzije: Postoji veliki potencijal za unapređenje bilateralne saradnje, posebno u domenu ekonomije

Politika

Đurić čestitao beogradskom nadbiskupu Nemetu na imenovanju za kardinala

Društvo

Đurić čestitao beogradskom nadbiskupu Nemetu na imenovanju za kardinala

Politika

MINISTAR ĐURIĆ ČESTITAO RUBIJU: Pod vašim vođstvom naše odnose i saradnju podići ćemo na nove visine

Politika

Đurić: Potresen sam i ogorčen zbog kukavičkog napada na mog prijatelja i kuma Nikolu Selakovića