AKTUELNO

Politika

Pešaci sa Kosova i Metohije u Preljini zapalili sveće i odali poštu tragično stradalima u padu nadstrešnice

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Srbi sa Kosova i Metohije koji već četvrti dan pešače ka Novom Sadu danas su zajedno sa svojim sunarodnicima iz Kraljeva, Raške i Čačka u Crkvi svetih Joakima i Ane kod Preljine zapalili sveće i odali poštu tragično stradalima u padu nadstrešnice.

Foto: Privatna arhiva

Oni su jutros, pre početka nove rute pešačenja, došli u crkvu u Preljini kako bi se pomolili za 16 stradalih u padu nadstrešnice u Novim Sadu.

Foto: Privatna arhiva

Oni su potom nastavili svoj put ka Novom Sadu na veliki narodni skup protiv blokada, a pored pešaka iz Raške i Kraljeva, jutros im se u koloni pridružilo i deset meštana Čačka i petoro sunarodnika iz Lučana.

Foto: Privatna arhiva

Na ovaj način oni žele da zajedno pošalju poruku jedinstva i sloge.

Foto: Privatna arhiva

Autor: S.M.

#Kosovo i Metohija

#Preljina

#Sveće

#Tragedija

#nadstešnica

POVEZANE VESTI

Politika

Srbi sa Kosova i Metohije sve bliži cilju: Već četiri dana pešače, sada su krenuli ka Gornjem Milanovcu (VIDEO)

Politika

Sve za Srbiju, Srbiju ni za šta! Pešaci sa KiM nastavljaju odlučno ka Kraljevu sa podignuta tri prsta (FOTO+VIDEO)

Politika

SRBI KOJI PEŠAČE SA KOSOVA I METOHIJE STIGLI DO KRALJEVA: Više od 2.000 građana okupio se kako bi ih pozdravili i okrepili (FOTO)

Politika

Heroje s Kosova i Metohije dočekuju heroji s Košara!

Politika

SRBI SA KIM NASTAVLJAJU PUT KA NOVOM SADU, ORI SE 'JA SAM MOMČE SA KOSOVA' Pešacima se u koloni pridružili i meštani Raške i Kraljeva (FOTO+VIDEO)

Politika

DOMAĆINSKI, KAKO I DOLIKUJE! Čačak dočekao heroje s Kosova i Metohije: Pogača, so, trubači trobojke i GROMOGLASAN APLAUZ! (FOTO)