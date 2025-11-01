BAČULOV OSTAJE U BOLNICI: Požalio se na jednu stvar

Kako prenose mediji, Bačulov se žalio na bol u grudima i otežano disanje, zbog čega je prebačen u Urgentni centar.

Blokader Miša Bačulov, koji je juče uhapšen, prebačen je danas u Urgentni centar nakon što mu je navodno pozlilo, a kako prenose mediji on je trenutno na pretragama.

Zbog toga što se žalio na bol u grudima i teško disanje, Bačulova doktori žele da podvrgnu detaljnijem pregledu, zbog čega će po svemu sudeći biti smešten na koronarno odeljenje u Urgnentnom centru gde će biti zadržan do daljeg.

Autor: S.M.