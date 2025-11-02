AKTUELNO

Politika

MANJE OD 40.000 BLOKADERA U PIKU OKUPLJANJA: Oglasio se MUP o neprijavljenom skupu u Novom Sadu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/nenad mihajlović, MUP Srbije ||

Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da se danas, u Novom Sadu, od 10 časova, održava neprijavljeno javno okupljanje povodom obeležavanja godišnjice od tragedije kada je usled pada nadstrešnice na železničkoj stanici u ovom gradu poginulo 16 građana.

U piku održavanja ovog neprijavljenog javnog okupljanja, na području grada Novog Sada, od 11.52 do 12.08 časova, bilo je prisutno oko 39.000 građana, koji su u Novi Sad pristigli sa teritorije cele Republike Srbije, saopštio je MUP.

Nakon toga, građani su počeli da se razilaze, a trenutno se jedan broj građana javnog okupljanja okupio na Keju žrtava racije.

U dosadašnjem delu ovog javnog okupljanja nije bilo incidenata ni bezbednosno interesantnih događaja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova u skladu sa zakonom preduzima mere i radnje iz svoje nadležnosti na očuvanju bezbednosti svih građana i imovine.

