U REPUBLICI SRPSKOJ U SUBOTU DAN ŽALOSTI: Obeležavanje godišnjice tragedije u Novom Sadu

U Republici Srpskoj sutra će biti Dan žalosti, povodom obeležavanja godišnjice od tragedije u Novom Sadu, odlučila je danas Vlada Srpske na telefonskoj sednici.

Podsetimo, 1. novembra 2024. godine urušila se metalna nadstrešnica na peronu novosadske železničke stanice.

U padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu život je izgubilo 16 osoba među kojima su bila i deca. Povređeno je više od 40 ljudi.

Prema odluci Vlade Republike Srpske, na svim institucijama zastave će biti istaknute na pola koplja, u znak saosećanja sa građanima Novog Sada i Srbije.

Sve planirane kulturne i sportske manifestacije, kao i televizijski i radijski sadržaji, treba da budu prilagođeni Danu žalosti.

Autor: Iva Besarabić