AKTUELNO

Region

U REPUBLICI SRPSKOJ U SUBOTU DAN ŽALOSTI: Obeležavanje godišnjice tragedije u Novom Sadu

Izvor: Pink.rs/Atvbl, Foto: Tanjug/Darko Vojinović ||

U Republici Srpskoj sutra će biti Dan žalosti, povodom obeležavanja godišnjice od tragedije u Novom Sadu, odlučila je danas Vlada Srpske na telefonskoj sednici.

Podsetimo, 1. novembra 2024. godine urušila se metalna nadstrešnica na peronu novosadske železničke stanice.

U padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu život je izgubilo 16 osoba među kojima su bila i deca. Povređeno je više od 40 ljudi.

Prema odluci Vlade Republike Srpske, na svim institucijama zastave će biti istaknute na pola koplja, u znak saosećanja sa građanima Novog Sada i Srbije.

Sve planirane kulturne i sportske manifestacije, kao i televizijski i radijski sadržaji, treba da budu prilagođeni Danu žalosti.

Autor: Iva Besarabić

#Novi Sad

#Republika Srpska

#Tragedija

#dan žalosti

#nadstrešnica

POVEZANE VESTI

Politika

DAN ŽALOSTI U REPUBLICI SRPSKOJ: Dodik uputio saučešće porodicama stradalih

Društvo

SUTRA DAN ŽALOSTI! Vlada Srbije donela odluku povodom godišnjice tragedije u Novom Sadu

Region

Dodik najavio: Sutra DAN ŽALOSTI U REPUBLICI SRPSKOJ zbog terorističkog napada u Moskvi

Region

Crna Gora proglasila Dan žalosti zbog tragedije u Novom Sadu

Hronika

SUTRA DAN ŽALOSTI ZBOG TRAGEDIJE U NOVOM SADU! Vlada Srbije donela odluku

Region

Vlada Republike Srpske proglasila utorak Danom žalosti zbog tragedije u Kočanima