Vučić: Pobedili smo obojenu revoluciju i to je važna vest za Srbiju! Ljudi se okreću radu...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je gradilište Nacionalnog stadiona, koji se gradi u okviru Ekspo projekta.

Vučić je gradilište obišao u pratnji ministra finansija Siniša Mali koji je predsedniku podneo izveštaj koliko radnika trenutno radi na projektu.

Možete li da završite 28. februara, upitao je predsednik pa dodao da je

- Mi smi se kandidovali za 2028. da dobijemo finale lige Evrope. Protiv nas su Torino, Bukurešt, Lion, dodaju nam i Ankaru za 2029. I Ankara je kandidat za 2029. Isti kandidati su za 2028. i 2029. Ugrađeno je čak 2.448 šipova, imaće 52.000 mesta, kao Marakana, neuporedivo bolji, luksuzniji, ja sam odrastao na Marakani, ali vreme to pojede i morate da gledate budućnost... - dodao je Vučić kom je ministar Mali pokazao kako se svakodnevni napredak prati putem kamera.

Kako je dodao, biće tu i 43 lokala, ali i veliki broj izlaza kako bi se osigurala bezbednost posetilaca.

Imali smo mali zastoj jer su nam bezbednosne strukture ukazale na to da moramo da imamo mogućnost za brži izlaz. Kada je koncert može da stane i do 70 hiljada ljudi zbog terena, kada dođe velika zvezda, ali je suština u tome da moraju brzi ljudi u roku od minut da napuste sve ukoliko dođe do bilo čega.

- Koliko su nas samo napadali za izgradnju stadiona kao i za Beograd na vodi, a juče gledam ne mogu da se mimoiđu tamo kod Beograda na vodi, koliko je ljudi - rekao je Vučić i dodao da je mnogo srećan zbog toga jer je imao viziju.

Dodao je da je srećan što se vreme kašnjenja polako smanjuje.

Ne mogu da sakrijem svoje emocije, trudim se da sakrijem sreću zato što možda će nekome da deluje arogantno, ali ja sam beskrajno zadovoljan i srećan što smo zaustavili kašnjenja, sad ćemo to vreme da spuštamo. Vidite koliko je radnika, koliko je komplikovano, koliko armatura, šipova.

Ukazao je da je 120 hiljada kubika betona korišćeno za izgradnju stadiona.

- Mislim da je važno da se utakmice igraju u manjim mestima. I moram da kažem da je publika u Leskovcu bila fantastična. Da igrate onako protiv Albanije, i da ste pod tom vrstom neprijatnog sportskog poraza, a da publika stoji uz svoju reprezentaciju. Leskovac je zaslužio svako poštovanje i pokazao je kako se voli Srbija - podsetio je.

- Bićete svi ponosni. Pogledajte kako školjka izgleda. Ovo je tek prvi nivo. - Oni znaju šta moraju da rade, moraju da ubrzaju. Računali smo mi na sve to. Sve što može da se betonira, betonira se do zime i posle idu svi ostali radovi - dodao je Vučić.

Istakao je da se stadion neće koristiti samo za sportske događaje, te da se očekuju velike svetske zvezde koje očekuju standard - rekao je Vučić.

- Promoteri Ekspa biće najveće svetske zvezde! Jedan naš i jedan čovek iz regiona i to potpuno besplatno, rekao je Vučić dodavši da nisu hteli da uzmu novac za to.

Odgovarajući na pitanja novinara opozicionih medija, on je rekao da zna da nisu zainteresovani za napredak Srbije, ali da mu je drago što su došli.

- Moj posao predsednika nije lak, potrebno je istrpeti to da ste ubica, narkodiler, Adolf Hitler, kako me je vaš medij poredstavljao, trudio sam se da sve istrpim i da budem predsednik svim građanima jer ako nemate svoju ideju onda ste jedno veliko - ništa - naveo je Vučić.

- Moje izvinjenje se pojavilo kao rezultat potrebe da se promeni atmosfera u društvu, rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

- Ja imam svoju ideju koju zastupam, ideje za koje se borim i nikada od njih neću odustati. I uprkos svemu tome i uprkos svim uvredama da sam nenadležna institucija, na kraju se pokazalo da sam jedina nadležna institucija, baš ja kao predsednik Republike, a trpeo sam tu vrstu uvreda od blokadera od početka, do raznih drugih neistina, do neistina o tome kako mi nekoga premlaćujemo i maltretiramo, na kraju videli smo da su pretučeni samo oni koji su se njima suprotstavljali i da su na kraju upucani samo oni koji su mirno stajali, a drugačije su mislili od njih - naveo je Vučić.

Kako je rekao, njegovo izvinjenje koje je uputio u petak je bilo "potpuno iskreno ne zbog potrebe da se nekome dodvori ili zato što je neko pomislio da je uplašen".

- Moje izvinjenje se pojavilo kao rezultat moje potrebe da utičem na promenu atmosfere u društvu, da pokušam da kažem da sasvim sigurno nisam najsrećniji zbog svake izgovorene reči, jer sam morao još snažnije da se uzdržavam - poručio je Vučić.

O STADIONU

Stadion će imati kapacitet od 52.000 sedećih mesta i biće izgrađen po UEFA standardima. Arhitektonsko rešenje potpisuje Mark Fenvik, a kamen temeljac položen je 1. maja 2024. godine.

U sklopu kompleksa planirani su šoping centar, fudbalska akademija i muzej Fudbalskog saveza Srbije. Stadion će služiti za međunarodna sportska takmičenja, ali i za kulturne i druge manifestacije.

Vučić je ranije izjavio da će stadion biti završen do 1. maja 2027. godine, ističući da će to biti najlepše sportsko zdanje u regionu, a možda i jedno od najlepših u Evropi.

UEFA je saopštila da je FSS podneo kandidaturu da Nacionalni stadion bude domaćin finala Lige Evrope 2028. godine. U konkurenciji su još Francuska (Lion i Park Prinčeva), Italija (stadion Juventusa) i Rumunija (Nacionalni stadion u Bukureštu).

Pored stadiona, gradi se i Ekspo kompleks sa 1.500 stanova, sedam sajamskih hala, poslovnom zonom i kompletnom infrastrukturom – saobraćajnicama, prugom, vodovodom, kanalizacijom, elektromrežom i toplotnim sistemom.

