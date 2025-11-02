IZBORI ĆE SVAKAKO BITI PRE ROKA! KADA? KAD ODLUČI NADLEŽNA INSTITUCIJA: Vučić o izlasku na birališta i zahtevu blokadera

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas gradilište Nacionalnog stadiona, a tom prilikom govorio je i o izborima u Srbiji.

- Nadležne institucije u našoj zemlji donosiće odluke u skladu sa Ustavom i zakonom o tome kada će biti izbori, ali uvažavajući zahteve blokadera da izbori budu ranije, svakako uvažavajući zahteve blokadera, značajne manjine u našoj zemlji, izaćićemo im u susret, i izbori će biti održani pre roka. Kada? O tome će odlučiti nadležna institucija. A narod će na izborima pokazati kakvu politiku podržava - rekao je predsednik.

On je rekao da je ponosan što je juče mirno i dostojanstveno obeležena godišnjica pada nadstrešnice.

- Neki su išli u crkvu, neki tri puta po 16 minuta držali minut ćutanja, što nije naš običaj, ali ja nemam ništa protiv toga. Sve u skladu sa zakonom. Ja se ne borim za to da mi veruje onaj ko neće da mi veruje. Borim se za poštovanje, rast i napredak Srbije. Možete da me volite ili ne volite, ovaj grad koji se podiže, u koji ćete više dolaziti nego ja, kao i u Beograd na vodi, nećete nikada moći da promenite istoriju i da kažete da je to gradio neko od blokadera - kazao je Vučić.

Podsetimo se kako su blokaderi, a kako Vučić, obeležili godišnjicu tragičnog događaja.

Odgovarajući na pitanja novinara N1, on je rekao da su oni bili glavni nosioci uvreda.

- Kao i oni ljudi koje ste dovodili u program. To je način na koji ste provodili moju dehumanizaciju i rušenja. Zarad ličnih i finansijskih interesa vaših vlasnika. O tome pišem u svojoj knjizi, bez emocija, da bi studenti i đaci u budućnosti imali jednu od najpopularnijih knjiga, bestselera.

Autor: S.M.