'MOJE IZVINJENJE JE BILO POTPUNO ISKRENO' Vučić: Izvinjenje se spojavilo kao rezultat potrebe da utičem na promenu atmosfere u društvu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je novinarima N1 o licemernom ponašanju blokadera koji ne veruju u njegovo iskreno izvinjenje.



- Hvala vam što ste došli iako znam da niste zainteresovani za napredak Srbije, ja sam srećan zbog vašeg pitanja. Moj posao kao predsednika Srbije nije uvek lak, potrebno je istrpeti to da ste Adolf Hitler kako me je predstavljao vaš medij, medij Junajted grupe. Potrebno je istrpeti to da ste nepomenik, ubica, kriminalac, da vam je cela porodica kriminalna, da ste narko diler iz Jovanjice. Nije lako, ja sam samo običan čovek od krvi i mesa i trudio sam se da vam nikada ne odgovorim na ružan način - rekao je Vučić i dodao:

Uprkos svim uvredama da sam ne nadležna insitucija, na kraju se pokazalo da sam jedina nadležna institucija baš ja kao predsednik Republike,a trpeo sam uvrede od blokadera od početka do neistina da mi nekoga premlaćujemo i maltretiramo i na kraju videli smo da su pretučeni samo oni koji su se njima suprotstavljali. Moje izvinjenje je bilo potpuno iskreno ne zbog potrebe da se nekome dodvorim jer se pojavilo kao rezultat potrebe da utičem na promenu atmosfere u društvu. Da pokušam da kažem da sigurno nisam najsrećniji zbog svake izgovorene reči. Morao sam da se stavim u njihove cipele čak i kada ništa ne razumem šta govore i šta rade i da pokušam da shvatim šta nju njihove namere. Jel vi stvarno mislite da postoji neki razlog što bi studenti u Banjalucui štrajkovali protiv mene?

Autor: S.M.