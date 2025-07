U RUMI ĆE DA SVIRAJU KRAJ?! Vučić poslao jasnu poruku BLOKADERIMA: Umoriće se ako bude trebalo da obiđu sve fabrike koje sam u Rumi napravio (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, reagovao je na najavu skupa blokadera u Rumi.

- U Rumi će da sviraju kraj? Možda, umoriće se ljudi ako bude trebalo da obiđu sve fabrike koje sam u Rumi napravio - istakao je Vučić.

- To je uredu, to je dobro iskustvo, pravo iskustvo. Šta više pet ili šest fabrika sam otvorio u Rumi. Zato Ruma danas ima i pare na računu i sve drugo. A to je razlog ljudi, nije Ruma više dužna kao u njihovo vreme,nego sada ima mnogo para na računu, fabrika, sve rešeno, pa ajd da se malo dočepaju vlasti. Ok je to, da obiđu sveto da vide kako je urađeno, da shvate kako se naporno radi,teško, ambiciozno, mnogo energije se uloži, rada, tako da je to dobro.

Podsetimo, predsednik je danas obišao radove na izgradnji Dunavskog koridora, brze saobraćajnice od auto-puta E75 do Požarevca, Velikog Gradišta i Golupca.

U obilasku radova Vučić je bio zajedno sa ministarkom građevinarstva Aleksandrom Sofronijević, ambasadorom Kine Li Mingom, direktorom Koridora Srbija Aleksandrom Antićem, direktorom Puteva Srbije Zoranom Drobnjakom i gradonačelnikom Požarevca Sašom Pavlovićem.

Oni su obišli deo trase, u mestu Radoševac kod Golupca, između 62. i 63. kilometra gde se izvode radovi na igradnji prvog asfaltnog sloja, na levoj kolovoznoj traci, kao i radove na mostu preko Tumanske reke, dužine 75 metara.

Preostali su radovi na odvodnjavanju i uzemljenju mosta, kao i izradi asfalta. Urađena je i regulacija Tumanske reke u dužini od 250 metara.

Autor: Iva Besarabić