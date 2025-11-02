Ne borim se ni za čiju ljubav! Predsednik Vučić poslao JASNU PORUKU: Borim se za poštovanje, za rast i napredak

AKTUELNO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu snimak sa gradilišta Nacionalnog stadiona, koji se gradi u okviru Ekspo projekta.

Vučić je danas obišao ovo gradilište, za koje je rekao da je najveće u jugoistočnoj Evropi i izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatima, ali i time što je kašnjenje u izgradnji zaustavljeno.

- Ja se ne borim za to da mi veruje onaj koji ne želi da veruje, ne borim se ni za čiju ljubav. Borim se za poštovanje, za rast i napredak - poručio je predsednik Srbije prilikom obraćanja medijima.

