NALOŽENO PROCESUIRANJE TVITERAŠA, MONSTRUOZNO POZIVAO NA RUŠENJE DRŽAVE Objavio salvu uvreda, nalazi se u Austriji

Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta

Više javno tužilaštvo u Beogradu, Posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal naložilo je procesuiranje Radiša T. jer je na društvenoj mreži "X" pozvao građane na rušenje državnog uređenja i hapšenje predsednika Republike.

Za njim je, kako saznajemo, od ranije raspisana potraga jer se ne nalazi na teritoriji Srbije i već je upućena molba za njegovo hapšenje u Austriji u kojoj boravi.

Radiša T, za kojim se već traga, danas je na profilu "Čičan" na mreži "X" postavio objavu u kojoj "Udruženje Šumadija" poziva građane da dođu u Beograd i uhapse predsedika Republike, uz uvredljive komentare.

Ovaj nasilnik i begunac se sumnjiči, kako nezvanično saznajemo, za krivično delo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

