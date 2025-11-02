'MNOGO TRUDA, RADA I ZNANJA JE ULOŽENO' Vučić poručio sa gradilišta Nacionalnog stadiona: Pre samo dve godine ovo je bilo livada, a pogledajte kako sad izgleda (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu snimak sa gradilišta Nacionalnog stadiona, koji se gradi u okviru Ekspo projekta.

Vučić je danas obišao ovo gradilište, za koje je rekao da je najveće u jugoistočnoj Evropi i izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatima, ali i time što je kašnjenje u izgradnji zaustavljeno.

- Pre samo dve godine ovo je bilo livada, a pogledajte kako sad izgleda- napisao je predsednik Vučić u svojoj objavi.

- Mnogo sam srećan što se danas nalazim ovde na Nacionalnom stadionu, kao što vidite ogromni su pomaci. Prosto, mnogo truda, mnogo rada je uloženo, mnogo znanja. Ljudi rade po 20 sati dnevno u dve smene po 10 sati. Ukupno imamo 5000 radnika, dakle ovde na sajtu Ekspa, na pruzi koja spaja aerodrom sa gradom Beogradom i sa Ekspom i Obrenovcem i ovde na Nacionalnom stadionu. Nadam se da ćemo završiti sve do 28. februara 2027. godine da bi nam objekat bio pripremljen za neke od događaja tokom Ekspa 2027., a što se fudbalskih utakmica tiče od septembra 2027. godine. U međuvremenu moramo za Evropsko prvenstvo mladih da podignemo druge stadione. Bukvalno vidite ovde je čitav grad, novi grad se gradi i verujem da ćemo biti uspešni domaćini najvažnije svetske manifestacije 2027. godine- rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Autor: Jovana Nerić