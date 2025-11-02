'BLOKADE SU IZGUBILE SVAKI SMISAO' Petrov: Vreme je da se okrenemo pozitivnim stvarima

Sudija Ustavnog suda i profesor Pravnog fakulteta Vladan Petrov istakao je večeras u emisiji Hit Tvit da je važno da se zemlja više okrene pozitivnim procesima, a manje neprekidnom fokusiranju na negativne pojave.

- Moramo mnogo više da se okrenemo ka kretanju, ka pozitivnim stvarima, nego ka onim negativnim, ka ovom neprekidnom blokiranju koje za mene od početka nije imalo smisla, a sada tek sasvim gubi smisao - ocenio je Petrov i dodao:

Evo još jedan banalan primer, dolazeći ovde do vas, morao sam da razmišljam kojim putem da idem. Eto, to je ono što najmanje ovih godinu dana smeta svim običnim, normalnim građanima Srbije.

- Ja sam nekoliko puta rekao da je odsustvo, pre svega, neke elementarne sigurnosti nešto što svakako mnogim običnim ljudima smeta. Nemogućnost da, taman kada se desi nešto lepo, a ja bih rekao da je juče, koliko god to delovalo možda teško reći, ipak bio dan u kojem su ljudi na različite načine odali poštu žrtvama - kazao je Petrov.

Kako kaže, neće se svi složiti sa načinima ispoljavanja žalosti, ali sve je proteklo sasvim mirno.

- I umesto da makar nedelja posle toga protekne mirno, mi, nažalost, pod utiskom onoga što se dešava, iako je, rekao bih, pod kontrolom pred Narodnom skupštinom, opet ulazimo u jedan, da tako kažemo, začarani krug - rekao je on.

Autor: Pink.rs