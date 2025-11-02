AKTUELNO

Suzana Vasiljević za Pink: Deo društva u Srbiji pokušava da profitira na tragediji u Novom Sadu

Izvor: Pink.rs

Savetnica za medije predsednika Srbije Suzana Vasiljević izjavila je danas da jedan deo društva u Srbiji pokušava da profitira na tragediji u Novom Sadu, kada je pre godinu dana 16 ljudi poginulo u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici.

Vasiljević je za TV Pink istakla da je u Srbiji zloupotreba bola i medijska manipulacija najveći problem i posledica pada nadstrešnice 1. novembra 2024. godine.

Vasiljević je navela da jedan deo društva želi da profitira i da svori podele, a da svaku tragediju koristi s tim ciljem.

''Činjenica da je da 12 meseci živimo u situaciji gde vidite da jedan deo društva pokušava da profitira na smrti, na tragičnoj smrti 16 ljudi, da pokušavaju da uruše i podele društvo. Činjenica je da ne postoje granice. Činjenica je da se svaka tragedija koristi u tom cilju'', navela je ona.

Kako je rekla, takva manipulaciju se mogla videti i kada se desio masakr u Ribnikaru i Duboni i Malom Orašju.

