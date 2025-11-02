Vučić: Napad na 'Ćacilend' bio očekivan posle debakla blokadera u Novom Sadu

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da napad blokadera na tzv. Ćacilend, koji je simbol slobode i otpora Srbije, bio očekivan posle njihovog jučerašnjeg debakla u Novom Sadu.

"Posle višestruko manjeg broja ljudi od očekivanog, nisu mogli da donesu bilo kakvu pametnu i smislenu odluku, kao i mučenja ljudi posle godinu dana torture i maltretiranja Srbije. I onda naravno nervoza i histerija da dođu do izražaja i razume se nečiji tuđi uticaj - rešili su da napadnu simbol slobode i otpora i svim pritiscima, simbol postojanja Srbije, a to jeste Pionirski park ili kako ga već svi popularno zovemo Ćaciled", rekao je Vučić za Informer u telefonskom uključenju povodom večerašnjih incidenata ispred Skupštine Srbije.

Vučić je istakao da postoji jedna mala teritorija i jedan mali deo nepokorenog naroda koji nikada neće da se preda onima koji bi zemlju da sruše.

"I rešili su da to pokušaju. I naravno nisu uspeli i neće nikada uspeti. Nikada neće uspeti zato što takvi simboli nikada ne padaju u ruke onih koji bi da ruše sve što je progresivno, sve što je normalno i sve što je dobro u jednoj zemlji", istakao je Vučić.

On je rekao da blokaderi ne mogu da podnesu demokratiju niti da izdrže drugačije mišljenje.

"Oni ne mogu da podnesu jedino mesto u zemlji na kojem se okupljaju oni koji drugačije misle", istakao je predsednik.

Prethodno su na TV Informer pušteni snimci napada blokadera, a Vučić je rekao da je reč o kukavicama.

"Došli su do ograde, hrabrili se kako će da napadnu, onda kada su videli da je odgovor bio spreman, onda su se brže bolje razbežali kao i obično. Mnogo je važno da se istakne kako je njihova namera bila, koristili su flaše, piksle, baklje sa željom da zapale ljude, ali nije neočekivano, posle jučerašnje debakla u Novom Sadu", kazao je Vučić.

Nedaleko od Skupštine Srbije večeras je došlo do tenzija kada je grupa građana koja se okupila, navodeći kao razlog podršku Dijani Hrki, koja na tom mestu štrajkuje glađu i njene zahteve, gađala i vređala policiju i okupljene građane na platou koji su protiv blokada.

Autor: Pink.rs