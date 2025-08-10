AKTUELNO

VREME ODGOVORONOSTI DOLAZI! Vučić o incidentu u Novom Sadu: Vukašin je dostojanstveno sve podneo, ceo je završio u farbi

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Nacionalnom dnevniku na Pink TV osvrnuo se na incident u Novom Sadu, kao i na opšte delovanje blokadera.

Istakao je da tu ima dobrih ljudi sa kojima će morati da se razgovara.

- Vreme odgovornosti dolazi, nigde im više neće poći. Kažu napeto u Petrovcu, jer građani čuvaju svoju imovinu. Zamislite greha da čuvate ono što vama pripada, nikoga ne napadate. I tako u svakom gradu, a u neki banditi i batinaši dolaze da ih biju svakog dana. Oni ne brane političku stranku, oni su na braniku otadžbine. Rekli su mi da je Vukašin naš čovek iz stranke, bio sam jako srećan, video sam da je dostojanstveno sve podneo. Oni imaju poseban pik na žene, mrze i Srbiju i žene. Ceo je dečko završio u crvenoj farbi, on je na kraju nastavio da farba i kaže da je pravoslavac i Srbin. A onda su oni rekli da su ih građani napali, a oni prosuli farbu na njih.

