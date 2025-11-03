AKTUELNO

Politika

PO SVAKU CENU IZAZVATI GRAĐANSKI RAT U SRBIJI Hrvatski mediji na zadatku njihovih službi! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug /VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Hrvatski mediji "pumpaju" jače od svih blokadera, po zadatku koji su im zadale njihove službe!

Hrvati po svaki cenu žele da napumpaju i izazovu građanski rat u Srbiji!

To je zadatak koji su im dale hrvatske službe, sa ciljem destabilizacije naše zemlje i izazivanja građanskog rata.

Od ranog jutra u hrvatskim onlajn medijima izbacuju bombastične naslove.

"Jutarnji list", jedan od vodećih medija u komšiluku objavio je tekst pod naslovom "Beograd kao ratna zona. Ispred zgrade RTS-s na asfalt bačen i uhapšen bivši košarkaški reprezentativac Srbije!"

U tekstu naravno ne navode da je uhapšeni košarkaš, Vladimir Štimac, bio dirigent sinoćih nereda ispred Skupštine Srbije.

Autor: Pink.rs

#Jutarnji list

#Pumpanje

#blokaderi

#službe

