NOĆAŠNJI NAPAD NA ĆACILEND JE NAPAD BESNIH I ISFRUSTRIRANIH NA PRISTOJNU SRBIJU Vučević: Oni hoće nasilje po svaku cenu, ali građani neće! POZIVAM SVE DA BUDU MIRNI I DOSTOJANSTVENI

Izvor: Dnevnik, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da su brutalni napadi koji se dešavaju večeras dokazi besa i nemoći blokadera jer im nije uspeo nijedan dosadašnji pokušaj rušenja institucija i izazivanja obojene revolucije.

-Bedne kukavice su večeras nastavili brutalne napade na prostorije SNS -a na sedam mesta, i na Pionirski park- Ćacilend, simbol otpora i odbrane Srbije od ovih koji bi da sruše našu otadžbinu. To su dokazi besa i nemoći jer im nije uspeo ni jedan dosadašnji pokušaj rušenja institucija, izazivanja obojene revolucije, rušenja naše zemlje koje je finansirano i potpomognuto i spolja i iznutra. Njima je nasilje u krvi. Tukli su naše ljude, spaljivali nam i uništavali prostorije, pucali su na Milana Bogdanovića, .. bukvalno ni od čega ne prezaju dok ne izazovu bratoubilački rat- rekao je Vučević.

Noćašnji napad na Ćacilend je, kako je rekao Vučević, napad besnih i isfrustriranih na pristojnu Srbiju, jer im je pukao i jučerašnji protest u Novom Sadu, jer nisu okupili stotine hiljada ljudi i nisu uspeli da zapale i unište Srpsku Atinu.

-Oni hoće nasilje po svaku cenu. Ali građani to neće! Neće građani da nasedaju na njihove provokacije i nasilje! Neće da budu deo tih fašističkih hordi koje već godinu dana blokiraju i uništavaju život u Srbiji! Nasilje i agresija nisu Srbija kakvu gradimo poslednjih 13 godina. I nikada nećemo pristati da na njih odgovorimo istom merom.

Pozivam sve građane da ostanu mirni i dostojanstveni. Pobedićemo i ovo zlo - rekao je Vučević.

