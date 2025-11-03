'DA PRESTANU NASILJE I TEROR NAD LJUDIMA KOJI MISLE DRUGAČIJE' Brnabić: Ljudi, imate otvoren poziv za dijalog od predsednika, pa idite, razgovarajte o izborima!

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić noćas je naoštrije je osudila nasilje koje se dogodilo ispred Skupštine Srbije.

Ana Brnabić je na beogradskom aerodromu, gde je dočekala prvi direktan let iz Astane, odgovarala i na pitanja novinara uputivši apel da prestanu i nasilje i teror nad ljudima koji misle drugačije. Tim povodom je dodala i da su sinoć ponovo mogla da se vide lica dve Srbije.

- Želim da najoštrije osudim nasilje i da kažem da smo ponovo mogli da vidimo lice dve Srbije. Jedno, ono jutro, kada je predsednik Aleksandar Vučić posetio infrastrukturni projekat Ekspo 2027. i izgradnju Nacionalnog stadiona, ali simbolički kao dalju izgradnju Srbije, kao trenutak da je nakon što smo zaista svi na miran i dostojanstven način u subotu obeležili godišnjicu od stravične tragedije u Novom Sadu, način da ipak nastavimo dalje zajedno, kazala je na beogradskom aerodromu.

Ona jer ponovila da je ruka za dijalog pružena svakom.

- Svakom i ko se ne slaže, svakom i ko je tokom poslednih 12 meseci, da ne pričam tokom poslednih 10 godina upućivao svake vrste najgorijih, najodvratnijih uvreda na računu predsednika Aleksandara Vučića. Dakle, rekao je hajde da ostavimo sve to po strani, potrebno nam je da idemo dalje, potrebno nam je da imamo razgovor, potrebno nam je da imamo dijalog, potrebno nam je da dalje gradimo Srbiju, da se borimo dalje", navela je Brnabićeva i dodala:

- I onda imate drugo lice Srbije koje kidiše na druge ljude, pokušavajući još jednom neke ljude žive da zapali, samo zato što se ne slažu sa njima, što su se usudili, što se drznuli da imaju drugačije mišljenje, što nemaju isto mišljenje kao blokaderi. Dakle, ja zaista apelujem da nasilje i teror nad ljudima koji misle drugačije prestane, rekla je predsednica Skupštine.

- Ljudi, imate otvoren poziv za dijalog od strane predsednika Republike Srbije. Želite da razgovarate o izborima? Sve u redu. Nema tabu tema, rekal je i naglasila da je jedina nadležna institucija za razgovor o izborima je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

- Koliko puta želite da vas pozove, pa idite razgovarajte o tim izborima. Idite razgovarajte kada želite da budu izbori. Koji je to datum? Da ne bude sutra - e hteli smo, ali onda nas je iznenadio, bilo je prerano ili bilo je prekasno. I pod kojim uslovima? Šta vam sada smeta, uslovi više nisu tema", rekla je Branbićeva i podsetila da će se od utorka razmatrati predlog Zakona o jedinstvenom biračkom spisku u Skupštini.

"Šta je sada? Birački spisak više nije problem"

- Šta je sada? Birački spisak više nije problem. Dakle, idite, razgovarajte o izborima, samo nemojte više da izbegavate dijalog. Zato što je dijalog potreban ovom društvu i imate predsednika Aleksandara Vučića koji vas ponovo poziva na dijalog. Hoćete da budu tema izbori, izvolite, idite kod jedine nadležne institucije, nemate šta na kraju krajeva da radite ni ispred Skupštine...

Ona je istakla i da što se tiče ljudi u Pionirskom parku, oni nikoga nisu otišli da napadu.

- Nisu oni išli da kidišu na nekog. Dakle, oni su se okupili tamo da čuvaju jedini deo u čitavoj Srbiji i u Beogradu gde može da se kaže nešto drugačije nego što možete da čujete svaki dan od blokadera, blokaderskih medija i svega ostalog, rekla je ona.

- Pa vama ne smeta još uvek godinu dana blokada zgrade Rektorata? Je li rektor Đokić otišao možda u svoju kancelariju? Je li on čovek ide na posao? I to nikom ne smeta? Ko je u toj zgradi zadužbine Miše Anastasijevića? I to vam ne smeta? Ali zato vam Pionirski park toliko smeta? Što neko nije otišao ispred Rektorata da vidi ko tamo blokira tu zgradu? Ktitor je to ostavio za svoj narod u svojoj otadžbini, ne nekim blokaderima, niko bog sveti zna ko je tamo...

Nasilje neće pobediti u Srbiji

Brnabićeva je poručila i da više ne pribegavaju nasilju, jer nasilje neće pobediti u Srbiji.

- Niko se nije uplašio, niko se neće povući. Ali da li ćemo se u svakom trenutku boriti za mir i stabilnost na demokratski način? Apsolutno. I svi oni, i još jednom zahvalnost pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji su sačekali, prvo obezbedili do sve prođe na kraju krajeva koliko toliko mirno i oni su imali ozbiljno povređene policajce. Ovi ljudi su pokušali, ovi blokaderi su došli i pokušali da zapale ljude u šatorima u Pionirskom parku, imamo povređene ljude, na svu sreću, ponovno, igrom slučaja niko nije poginuo...

- Ništa više demokratski i u skladu sa vladavinom prava nismo mogli ni da očekujemo ni da vidimo i još jednom videli i strpljenje i toleranciju i vladavinu prava na višem nivou nego u bilo kojoj zemlji Evropske unije ili tih zapadnih demokratija. Nestvarno je više količina laži koja se sipa kao kofom svaki dan u naš narod, sve naše građane od strane tih medija....

Kazala je da ne može da komentariše Dijanu Hrku jer je ta žena izgubila sina u tragičnoj nesreći u Novom Sadu i da njoj ne može bilo šta da prebaci.

- Nadam se da će u jednom trenutku razumeti da svi mi i svako od nas traži pravdu i da ne mogu da zamislim da neko može da deli ljude na one koji valjda traže pravdu za 16 žrtava i one koji ne traže pravdu. Svi mi tražimo pravdu. I Uglješa Mrdić, i ne samo kao narodni poslanik, već i kao predsednik Odbora za ustavna pitanja koji štrajkuje glađu zato što smatra da tužilaštvo ne radi svoj posao na pravi način i da treba da se probudi i tužilaštvo i sudstvo pa makar na drugačiji i bolji način da komuniciraju sa građanima. I da su sve to radili, ne bi danas mi imali ovakvu situaciju u Srbiji, rekla je Brnabićeva.



