'HTELI SU DA IZAZOVU OPŠTI HAOS' Predrag Jeremić za Pink o NASILJU ispred Skupštine Srbije: Ovo više nema veze sa PRAVDOM, ovde se samo traži GLAVA PREDSEDNIKA VUČIĆA (VIDEO)

Iako je obeležavanje godišnjice tragedije u Novom Sadu proteklo mirno, juče je nekolicina blokadera ekstremista pokušala da zapali Pionirski park i ljude u njemu. Konstantno su huškali na građanski rat i rušenje ustavnog poretka, dok je predsednik Srbije Aleksandar Vučić još jednom pozvao na dijalog i zamolio pristojne građane Srbije na mir i uzdržanost.

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, osvrnuo se na sinoćnje hapšenje Vladimira Štimca kojeg je policija privela nako što je tokom celog dana podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.

- Videli smo prvog novembra da su građani poslušali predsednika Vučić i da su u jednoj mirnoj atmosferi obeležili godinu dana od pada nadstrešnice, ali očigledno je da to nekome nije odgovaralo, pa su sve iskoristili da juče preliju sukobe u Beograd i pokušaju da isceniraju nešto. Hteli su da dođe do paljenja "Ćacilenda" i izazovu jedan opšti haos. Naravno u celoj Srbiji, ne samo u Beogradu. Štimac je juče objavio na društvenim mrežama kako ima informacije da su dve marice blokirale auto-put i da ne daju građanima koji su masovno iz centralne Srbije krenuli ka Beogradu da prođu - rekao je Jeremić i dodao:

- Svi se saosećamo sa gospođom Hrkom i njenim bolom, ali sinoć se nije radilo o pokušaju da se njoj pruži podrška. Ukoliko je htela istinu, mogla je da se priključi zahtevima gospodina Mrdića koji traži istinu i koji je takođe u štrajku glađu. Sinoć su uhapšeni ljudi koji su pozivali na bunt i na neslogu među građanima. Ovo više nema veze sa pravom i pravdom, ovde se samo traži glava predsednika Vučića - rekao je Jeremić.

Jeremić se osvrnuo i na skandalozno izveštavanje medija u regionu o situaciji u Srbiji, koji svaki trenutak koriste kako bi dolili ulje na vatru u pokušaju da izazovu opšti haos u našoj zemlji.

- Oni su se pripremali, što se tiče Hrvatske i hrvatskih medija koji su radili po instrukciji i pokušavali da celu ovu atmosferu dobro podgreju, još od Miše Bačulova kada su se radovali i govorili kako će da gori srbija i kako će biti opšti haos prvog novembra. Vi da pišete sada ili nikada?! Znači pozivaju na rušenje jedne demokratske i legitimno izabrane vlasti. Ne mogu da se setim da je bilo ko od naših političara pokušao da utiče na bilo kakvu situaciju u Hrvatskoj, Bosni i hercegovini ili nekoj drugoj zemlji - rekao je Jeremić.

Jeremić je podsetio na razliku između odgovorne politike koju vodi predsednik Vučić i onih koji žele da unište Srbiju.

- Ruka predsednika Vučića je uvek bila ispružena i uvek je pozivao na dijalog i na razgovor. On im je čak pre svega ovoga i nudio izbore, sada, da sam na njegovom mestu, nikada ne bih dao izbore. Sa druge strane imamo ljude koji direktno rade na uništavanju države i njeno vraćanej na neki prethodni period nemaštine i nerazvijanja - rekao je Jeremić.

Jeremić se osvrnuo i na radove na izgradnji Nacionalnog stadiona koji se gradi u okviru Ekspo projekta.

- Izgleda da će se Nacionalni stadion ipak izgraditi uprkos pisanju opozicionih medija. Ne mogu da verujem da je bilo ko protiv građenja nekog novog grada i da se raduje kada pomislite da takav jedan projekat neće uspeti. Nažalost, kako se bliži Ekspo 2027. sve će to biti urađeno i kako kaže predsednik Vučić, stajaće u udžbenicima ko je to izgradio, a izgradio je on, a ne blokaderi i ovi koji pokušavaju da uruše Srbiju - rekao je Jeremić.

Autor: Iva Besarabić