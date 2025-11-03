UŽIVO NA TV PINK! DEblokada - Epizoda 6: Krenuli su sa 'stop nasilju', a završili sa 'pucam da ubijem'

Dokumentarni film u produkciji Centra za društvenu stabilnost "Deblokada 6" večeras od 19 sati je na programu TV Pink.

"Deblokada 6" nastavlja da rasvetljava ključne društvene i političke događaje u Srbiji i otkriva kako su oni koji su krenuli sa krilaticom "stop nasilju" završili sa "pucam da ubijem".

Godinu dana blokada i nereda na ulicama, ekstremizam pojedinih grupa ne samo da nije nestao — postao je još opasniji. Novo izdanje emisije donosi svedočanstva o pokušajima haosa, pozivima na nasilje i udarima na institucije.

Autor: Pink.rs