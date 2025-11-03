AKTUELNO

Politika

UŽIVO NA TV PINK! DEblokada - Epizoda 6: Krenuli su sa 'stop nasilju', a završili sa 'pucam da ubijem'

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Dokumentarni film u produkciji Centra za društvenu stabilnost "Deblokada 6" večeras od 19 sati je na programu TV Pink.

"Deblokada 6" nastavlja da rasvetljava ključne društvene i političke događaje u Srbiji i otkriva kako su oni koji su krenuli sa krilaticom "stop nasilju" završili sa "pucam da ubijem".

Godinu dana blokada i nereda na ulicama, ekstremizam pojedinih grupa ne samo da nije nestao — postao je još opasniji. Novo izdanje emisije donosi svedočanstva o pokušajima haosa, pozivima na nasilje i udarima na institucije.

Autor: Pink.rs

#PUCANJE

#Televizija Pink

#Ubistvo

#deblokada

#stop nasilju

POVEZANE VESTI

Politika

EKSKLUZIVNO NA TV PINK U 17 ČASOVA! Pogledajte dokumentarni film 'DOSIJE VOJVODINA' - Ovako su Vučić i SNS srušili vojvođanski separatizam!

Politika

SPECIJALNA EMISIJA O SEDNICI SAVETA BEZBEDNOSTI UN-a: Budite uz TV Pink večeras od 19 i 30 sati! Ne propustite VAŽNO OBRAĆANJE predsednika Vučića

Politika

'MI SMO PROTIV ZAUSTAVLJANJA SRBIJE' Obrknežev za Pink o skupovima protiv blokada: Očekujemo preko 200.000 ljudi

Domaći

Večeras na TV PINK: Goreće Balkan zbog emisije Pitanja gledalaca, takmičari će se suočiti sa VAŠIM sudom, a evo kako im možete postaviti pitanja

Domaći

VEČERAS NA TV PINK! Od 21h počinje prva epizoda nove sezone PINKOVIH ZVEZDA! Ovaj spektakl se ne propušta

Politika

TEROR SE NASTAVLJA! Barac za Pink o napadu na Srbe u Leposaviću: Kurtijevi policajci su kriminalci u uniformama, sve što se dešava je smišljeno (VIDEO